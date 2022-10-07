被嘲拉垮的iPhone14 Plus今日开售，但推荐入手一部

作者：毛毛

【天极网手机频道】上个月苹果在秋季发布会推出了iPhone14系列机型，包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max在内的四款机型，其中 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在上个月已开售，但 iPhone 14 Plus 今日才正式开售，售价6999元起,苹果官网显示，iPhone 14 Plus发货时间是3个工作日，消费者也可以选择在线下门店取货。这与iPhone 14 Pro Max的火爆形成了反差，iPhone 14 Pro Max在苹果官网的发货时间是4-5周，而线下门店没有现货。



iPhone 14 Plus

由于时区差异，在此前已经预购了的澳大利亚和新西兰的用户也总是最先拿到新机，继新西兰和澳大利亚之后，iPhone 14 Plus 在亚洲、中东、欧洲、北美开始发售。

如果要说iPhone 14和iPhone 14 Plus要有什么不同的话，那就是iPhone 14 Plus更有特色些，以前想要买一部6.7英寸左右的大屏iPhone，只能去选择最贵的Pro Max，现在有了iPhone 14 Plus这种相对实惠一些的选择，高素质的6.7英寸OLED大屏、性能强劲的A15芯片，还有iPhone 13 Pro级别的主摄，可以说除了缺少ProMotion自适应高刷几乎完美。再加上iPhone 14 Plus的重量控制在了203g，iPhone 14 Pro Max在240g，对比之下iPhone 13 Pro Max重达238g，相比这些“重磅选手”，iPhone 14 Plus的重量显然对小拇指更加友好。而且iPhone 14 Plus还拥有iPhone 14系列中最大的电池容量，配合高能效的A15和60Hz屏幕，续航能力在iPhone 14系列中肯定是不用愁的。



iPhone 14 Plus

值得注意的是，iPhone 14 Plus也标配了车祸检测，碰撞检测配备了新的双核加速度感应器和高动态范围陀螺仪，能够检测高达256Gs的剧烈加速或减速运动，同时还可以利用气压计监测车厢内部气压的变化，GPS可以识别更多速度变化的数据，而麦克风则能够识别车祸发出的典型噪声;SOS紧急联络一旦判断你遭遇严重车祸会帮你呼救。这个功能还可以和最新款Apple Watch无缝联动使用，在检测到重大车祸时，Apple Watch的屏幕上将直接显示紧急服务通话界面，如果检测到较小的车祸，则通过iPhone拨打电话，尽可能保证连接质量。



iPhone 14 Plus

如果想入手一款最新iPhone，但是预算又不够的话，那就不妨考虑一下iPhone 14 Plus,有着iPhone 13 Pro系列的配置又比iPhone 13 Pro系列的价格低，确实是个不错的选择。目前新机已经开售，门店也有现货，用户可选择配送或是自提。