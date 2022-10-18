苹果首款折叠产品不是iPhone：2024年推出可折叠iPad

【天极网手机频道】近日，分析公司CCS Insight发布了年度预测报告，报告内容对未来产品和趋势做出了预测。其中，CCS Insight表示苹果公司可能会在2024年首先推出一款可折叠的iPad，而不是先推出折叠屏iPhone，预计苹果很快就会实验可折叠技术。

其实在上个月底的时候，苹果一项名为“具有柔性显示屏覆盖层的电子设备”新专利曝光，根据内容显示一款电子设备可以有一个铰链，允许设备围绕一个弯曲轴进行弯曲，一个显示屏可以横跨弯曲轴。为了帮助减轻显示屏覆盖层中的凹痕、划痕或其缺陷的数量，在显示屏中覆盖了一层可“自愈”的材料。当时猜测这是折叠屏iPhone的专利设计，并且有知情人士透露苹果会在今年推出折叠屏iPhone，配备8GB+256GB内存组合，预计售价为1499美元，折合人民币约为10566元。

不过CCS Insight研究主管本・伍德(Ben Wood)则表示，苹果现在生产可折叠iPhone没有任何意义，可能会尝试推出可折叠iPad。因为对于苹果来说，可折叠iPhone的风险极高。首先，它必须非常昂贵才能不蚕食现有iPhone机型的销售，所以折叠屏iPhone的手机可能要在2500美元左右。相比之下，苹果目前最贵的iPhone 14 Pro Max售价约为1599美元。而且如果苹果的可折叠手机出现任何技术问题，那么就会有一些用户会因为这些问题而疯狂“攻击”苹果。

其实到目前为止，也就苹果尚未推出自家的折叠产品了，所以未来不管是先推出折叠屏iPad还是折叠屏iPhone都会受到行业内外人士的关注，不过在定位上确实如本・伍德(Ben Wood)所说，价格一定是会比普通的iPhone售价要高许多才能不蚕食现有iPhone机型的销售。但是折叠屏毕竟还是个小众圈子，大家对折叠屏的接受程度还不够高，面对一款如此昂贵的苹果折叠屏产品，估计会有很多人“望而却步”。