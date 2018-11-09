OPPO Find X系列超闪获莱茵认证 带来更快更安全的充电体验

【天极网手机频道】11月6号，OPPO在上海举行OPPO SuperVOOC超级闪充开放日。在活动当天，OPPO正式开放VOOC闪充技术的专利，让全球消费者有机会享受闪充带来的充电快感。不仅如此，OPPO表示截止到目前为止闪充用户已经破亿，可以说VOOC闪充低电压大电流的方案不管是在用户体验还是产品安全性上，都已经充分得到了市场的验证。



电力大使皮卡丘



OPPO正式开放VOOC闪充技术专利

VOOC作为OPPO手机这几年来的重要产品标识，已经成为众多用户关注的体验核心指标之一。SuperVOOC超级闪充技术伴随着OPPO Find X超级闪充版及兰博基尼版的出现，更是刷新了智能手机快充的新纪录，35分钟就能充满一部手机也让用户感到非常满意，同时也标志着新快充时代已经来临。



OPPO Find X超级闪充

OPPO第一代VOOC快充诞生于2014年，由OPPO Find 7首先采用。当时市面上的旗舰手机大多数使用5V/2A规格的充电功率，而OPPO推出的VOOC闪充技术，可以达到5V/5A，最高25W的充电功率，大大缩短了用户平时给手机充电的等待时间。

经过近几年的技术累积，OPPO在VOOC闪充的基础上将充电功率继续提升，推出了OPPO Find X SuperVOOC超级闪充版。OPPO Find X SuperVOOC超级闪充版与兰博基尼版采用了双1700mAh电芯，等效3400mAh电池能量的串联双电芯设计，保障了充电效率。



OPPO Find X兰博基尼版超闪

另外Find X超级闪充版采用了电荷泵降压技术，在充电的过程中帮助两个电芯分担了高电压，很好的兼顾了充电安全性，同时高效的电荷泵降压技术使得放电率达到98%，配合最新的充电算法，最终让两个1700mAh的串联双电芯，只需35分钟就可充满一部手机。而SuperVOOC超级闪充头通过直接向电池供给10V-5A的电流，免去了高压快充需要的电压转换环节，极大地减少了手机充电的发热现象。



OPPO Find X兰博基尼版超闪测试

笔者拿着Find X兰博基尼版进行了充电测验，充电测试结果跟官方说的并无差别，35分钟确实可以充满Find X的电池电量，妥妥告别低电量恐慌。



OPPO Find X超级闪充测试结果

更重要的是，OPPO SuperVOOC超级闪充技术首次通过德国莱茵实验室严格安全测试，包括远超业界要求的1000次循环测试、超过30项严苛要求的系统级测试、600次独立快充快放电池寿命测试，以及充电状态下充电端子10000次热插拔测试。



OPPO SuperVOOC超级闪充通过德国莱茵安全快充系统认证

有了超级闪充功能，OPPO Find X超级闪充版以及兰博基尼版只需要35分钟就能充满电。相比于其他快充，OPPO超级闪充每次充电大约可节省出一小时的充电时间。在过去几年快充技术快速发展，行业普遍采用高电压低电流快充方案的情况下，OPPO开创性的采用了低电压大电流的VOOC闪充方案，并且也一直在进行系统性的迭代，成为了主流的快充方案之一。以目前的用户数量已经达到破亿的水平，可以看出VOOC闪充技术在未来有望成为我们生活中不可或缺的一项，相信未来OPPO会给我们带来更多科技体验。

（ 作者：毛毛 责任编辑：罗洁卿）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价