突发：高通宣布下代旗舰平台将采用7nm 支持5G

【天极网手机频道】北京时间8月22日晚间，高通突然发布公告，对下一代旗舰移动平台骁龙855来了一次“官方爆料”。根据高通的说法，即将推出的下代旗舰移动平台将采用7纳米制程，并可与骁龙X50 5G调制解调器搭配从而实现对5G的支持，这也很可能就是首款支持5G功能的移动平台!

公告原文如下：

Qualcomm Incorporated(NASDAQ:QCOM)子公司Qualcomm Technologies, Inc.宣布，公司即将推出的旗舰移动平台将是采用7纳米制程工艺的系统级芯片(SoC)。可与Qualcomm®骁龙™ X50 5G调制解调器搭配，该7纳米SoC预计将成为面向顶级智能手机和其他移动终端而打造的、首款支持5G功能的移动平台。目前，Qualcomm Technologies已经向多家开发下一代消费终端的OEM厂商出样上述即将发布的旗舰移动平台。随着运营商将在2018年晚些时候和2019年开始支持5G服务，即将发布的平台将变革诸多行业、催生全新商业模式并提升用户体验。

Qualcomm Incorporated总裁克里斯蒂安诺•阿蒙表示：“我们很高兴能够与全球OEM厂商、运营商、基础设施厂商和标准组织开展合作，助力2018年年底首批5G移动热点的推出，并在2019年上半年支持采用我们下一代移动平台的智能手机的发布。随着5G技术带来的无处不在的连接，Qualcomm Technologies在研发和工程方面的领导地位将助力未来诸多行业的持续创新。”

此款支持5G功能的旗舰移动平台旨在为顶级联网终端带来由高能效终端侧人工智能所支持的全新直观体验与交互、出色的电池续航以及性能，同时支持在全球范围内拓展汽车和物联网领域的创新技术、解决方案，以及体验与应用。

有关Qualcomm Technologies下一代旗舰移动平台的完整信息计划于2018年第四季度公布。

（ 作者：scotty 责任编辑：李漫洲）

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