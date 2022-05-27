居家办公，iPad能帮多大忙？

作者：大飞哥

【天极网手机频道】居家办公近一周，分享下我使用平板电脑(iPad Pro)配合笔记本(MacBook Pro)以及手机(iPhone)在办公、学习上产生的一些“化学反应”。在此之前，我也有在办公室用这套组合设备的习惯，相比在家并无两样。

办公

办公层面，单独使用手上的iPad Pro或是iPad mini都未必能100%的完成一个项目，但是比如做一条视频我需要简单的思维导读，需要大致的文字脚本，甚至是需要一个实体提词器。这些很显然笔记本完全可以做到，但我更倾向使用笔记本仅进行剪辑这一单独步骤，而前面提到的基础项则交给iPad。它与笔记本或是台式机最大的不同，就是它是一台触控设备，这也为它提供了更与众不同的使用场景可能。

「通用控制」(Universal Control)是苹果在去年6月的WWDC上推出的功能。可以用一套鼠标键盘或触控板同时无缝操控你的Mac和iPad。在推出正式版后，这是我经常会用到的一项“协同”功能。

使用「通用控制」很简单，只需要把你的Mac和你的iPad放在一起，然后把Mac鼠标或触控板光标拖动到屏幕边缘，就会显示连接到旁边的你的这台iPad。继续拖动一点，光标就会“穿越”到你的iPad屏幕上。

这一操作的便携在于，你可以轻松将Mac上的一个压缩包文件，直接拖拽到iPad上的文件App中;或者把Mac上一张图片拖拽到iPad的Keynote里等等。

简单说就是一旦你的光标移动到另一块设备屏幕，你的键盘也会自动连接到那台设备。不需要任何额外操作，一套键鼠同时控制macOS和iPadOS。

当然，如果你忙得焦头烂额，桌面上杂七杂八的文件也让你分心，那这时不妨试试「随航」功能，它可以将iPad用作显示屏，从而扩展或镜像Mac的桌面。

这一功能可以轻松的将iPad用作Mac的第二个显示屏，提供更大的“使用面积”来为你的创意保驾护航。

另外，鉴于iPad系列支持Apple Pencil，这也是平板和笔电之间截然不同的另一部分。

无论是GoodNotes还是Notability，它们均提供了iPad和Mac的版本，在这两款软件中，可以在iPad上借助Apple Pencil进行记录，借助iCloud同步，在Mac上打开进行整理。

当然，每次我最常用的便是在Mac上对视频进行单一帧的截图，隔空投送到iPad Pro，并用软件Procreate以及Apple Pencil进行视频封面创作，最后再将文件传送到Mac进行视频上传。

学习

作为支持5G的设备，iPad mini天生和iPad Pro不同的地方，便是前者更适合竖屏使用，后者横屏使用不仅握持方便，而且更容易产生创作欲望。

作为随拿随走的设备，小巧强悍的iPad mini 6th相比iPad Pro更适合阅读、观看流媒体内容还有打游戏。

由于屏幕尺寸所限，iPad mini 6th在家中并不是我「通用控制」和「随航」的首选，甚至是“压根儿不选”，但它的优势在于下楼捅核酸可以看7页电子书、赖在沙发上可以追3集《爱、死亡、机器人》，不夸张的说它甚至可以左右我每天在卫生间的时长。

要知道无论是入门的iPad还是售价破万的iPad Pro，亦或是iPhone SE、MacBook Air，苹果虽然在不同的产品线中根据价格有不同的产品定位，但iPadOS、iOS、macOS都是完整的。

也就是说，当一套生态疏通后，你可以在书房里的Mac上接听放在客厅沙发上iPhone的来电，在iPhone回复微信后可以复制对方的文字，拿起iPad进行粘贴并查找，而在iPad上进行创作的文字、图片以及视频还可以通过iCloud实时的同步到Mac的App中。

当然，截至目前像WPS、钉钉、Word等这些国内常用的办公软件已经在iPad上获得了充分的适配，无论是在iPhone还是iPad上都几乎能完成桌面版本的功能。

无论是工作用品、学习工具还是娱乐中心，目前iPadOS 15都没能释放M1芯片超强的性能，还有2周的WWDC 2022也许能让iPadOS在工作、学习、娱乐这三大场景下更上一个台阶，iPad真的更有生产力了吗？让我们拭目以待。