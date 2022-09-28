国庆数码好物：轻薄高颜值，支持闪充续航影像推荐

作者：影

【天极网手机频道】此刻，是否早安排好了一场随心出发的旅程？路过每个景点拍照打卡和来一段vlog拍摄，对大家而言一部手机就是最简单的拍摄和剪辑工具。若是较为看中影像质感和外观颜值、充电续航等体验，手机本身的颜值也足够加分。预算要求不高有想法换购新机的小伙伴，趁着国庆节假期间品牌手机推出的优惠福利活动，笔者推荐的这几款手机可以看看。

OPPO Reno8 5G

流云双镜设计带来浑然一体的设计质感，省去了摄像头装饰。加入的新配色[鸢尾紫]采用LDI光刻工艺，选取花瓣的紫色与鸢尾的多层纹理巧妙融合。[鸢尾紫]色系仿佛兼具了浪漫和梦幻属性，如在风吹过鸢尾花丛的一瞬盛放般美好。OPPO Reno8拥有7.67mm的厚度和重量179g，握持感裸机体验还是挺轻的，更是从配色、质感以及手感上带来了全新的体验。

性能方面，搭载天玑1300处理器，超强4大核A78加持，8核旗舰级CPU架构，LPDDR4x+UFS3.1组合。释放更多影像创造力的同时，拥有强劲的性能表现和出色的能耗比。采用36个月Color OS流畅双引擎为系统减负，致力带来流畅的使用体验。散热方面搭载3D恒冷中央散热系统，深度改善手握区域发热问题。

Reno8全系搭载4500mAh电池以及长寿版80W超级闪充，约10分钟让手机从0%充至45%。续航也能满足我们一天使用手机的硬性需求。而内置仿生修复电解液技术以及自研智能电池健康算法能将电池寿命提升至2倍，4年之后电池依旧持久耐用。

影像能力方面，Reno系列主打人像摄影，前后双旗舰人像镜头。配有一颗前置3200万超感光猫眼镜头和后置5000万像素水光人摄镜头。搭配多项影像优化算法和人像拍摄算法矩阵，保留大量肤质细节的同时还原色彩饱和度更自然。

OPPO Reno8有[鸢尾紫]、[夜游黑]、[晴空蓝]、[微醺]四种配色可选，提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本，多方位满足大家的一个选购需求。而且OPPO将于9月30日推出的OPPO科技狂欢节活动会持续至10月7日，活动期间大家到店购机可享最高优惠400元、最高12期分期免息、以旧换新最高补贴666元等多重福利。感兴趣的小伙伴可以前往OPPO商城、京东、天猫等电商平台或OPPO线下门店上手体验和购买。

荣耀70 5G

作为数字系列全新换代之作，荣耀70系列在美学设计、性能体验、影像能力等方面全面升级。而荣耀70也凭借出色的影像品质、外观设计成为了2022-2023年度，EISA大会推荐的值得购买的一款智能手机。采用高颜值的外观锻造机身，和前后双曲面设计，屏幕与机身后盖自然对称。同时整机重量控制在178g，带来从前到后非常融合的握持感。

性能方面，搭载高通骁龙788G +芯片。由于台积电的6nm处理，该芯片组具有相当好的功率效率和良好的加热控制，HONOR对这块芯片的调优还不错。搭配高达8GB的RAM和256GB的存储空间。充电续航方面，66W智慧超级快充配合内置4800mAh电池，超长续航满满安全感，以充沛电量回应多重需求。

影像能力方面，全系首发搭载IMX800视频主摄。同时这也是首次将Magic系列旗舰产品上广受好评的HONOR Image Engine计算影像平台下放到数字系列，实现软硬件的能力全面释放。结合荣耀图像引擎，出色的相机硬件可提供不错的光线捕捉，并能够以良好的纯度再现丰富的细节。

全新带来的“Vlog主角模式”提供一次拍摄两个景别素材的体验，可以输出两个高清视频，后期剪辑时不会在画质上有明显的跳跃感。

荣耀70有[流光水晶]、[冰岛幻境]、[墨玉青]、[亮黑色]四种配色可选，提供8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种内存版本。荣耀也为国庆假期推出了四重上新内容，分别有国庆专属礼盒上新、传统文化分享会活动上新、重磅新品上新和爆品福利上新等活动。

真我GT大师探索版

“人生就是一场探索，探索世界探索自己。”realme的设计师似乎对箱子情有独钟。真我GT大师探索版这个旅行箱传奇设计在辨识度上直接拉满，将机身材质运用的足够和谐。而[旅行箱.杏]和[旅行箱.灰]两款重量约183.5g，[雪山]和[晨曦]整机重量185g。

性能方面，搭载高通骁龙870 5G处理器，带来强悍性能搭配超稳功耗和发热表现。并且内置独家GT模式，快速解锁CPU最大性能表现，全面释放GPU能力。散热上采用五层冰封散热系统，总面积高达13217mm2 。充电续航方面，65W智慧闪充等效4500mAh电池组合，搭配智能五芯安全守护，为充电安全保驾护航。

影像能力方面，realme真我GT大师探索版后置摄像头采用了纵向排列方式，每颗镜头更具独立感。主摄为5000万像素，采用索尼定制的IMX766传感器，提升硬件水平的同时也带来了多种功能玩法。比如街头摄影、星空拍摄模式以及移轴模式，特别是主推的街头摄影滤镜非常有辨识度，该模式采用了DIS超清抓拍技术，以此来保证成片率。自拍方面，真我 GT 大师探索版前置摄像头为3200万像素，支持AI美颜自拍以及视频美颜功能。

真我GT2大师探索版有[旅行箱.杏]、[旅行箱.灰]、[晨曦]、[雪山]四种配色可选，提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本。不得不说，这个旅行箱的设计还挺小巧的。

外面有不一样的世界，也有不一样的我们，趁着节假日忍不住想去玩的心情心照不宣。用那颗镜头记录下的每个故事，当做这段旅程的一大乐趣也不为过。趁着推出的这些优惠福利购机活动，感兴趣的小伙伴可以到线上商城平台或者线下门店了解关注一下。