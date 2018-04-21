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最新市场报告：苹果忠诚度最高但安卓持续提升

天极网手机频道 2018. 04. 21 作者：无名氏 责编：王跃锐
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　　【天极网手机频道】近日，专注消费者消费情况调研的机构CIRP发布了一份用户忠诚度报告，不过该报告仅限于美国。报告显示，得益于新旗舰Galaxy S9和Galaxy S9+两款产品的上市，三星手机激活数量提升到39%;苹果以31%排名第二，LG则以14%排名第三，其他品牌则占有17%的市场。

　　CIRP 表示，三星一直是设备激活率方面的领导者，苹果仅在2017年12月那一季度排名第一，并占据了40%的份额。原因就是 iPhone 8、8 Plus和iPhone X的陆续上市。不过在品牌忠诚度方面，苹果仍然处于领先地位，因为苹果仍然保持最高的手机激活比例，这个数字超过了 90%，就算最差的季度也只下降到了 80%，仍高于三星的峰值水平。

　　不过CIRP称，三星的品牌忠诚度在改善，甚至整个Android阵营的用户都更加忠诚了。越来越多的用户选择Android移动平台之后，还会购买下一代Android手机，这意味着越来越少的用户从Android平台跳槽至iOS系统。

　　CIRP 联合创始人乔希・洛维茨(Josh Lowitz)说：“随着 iPhone 的需求在上市后趋于稳定，而三星开始将新机 Galaxy S9 和 S9+ 推向市场，逆转的情况自然也就出现了，重新回到了最近几个季度的水平。三星在 2017 年 3 月和 2017 年 12 月当季的市场份额有所明显爬升。而前年同期，三星在 2016 年 12 月当季度则有所下降。”

　　CIRP另一位联合创始人迈克•莱文(Mike Levin)表示:“在很长一段时间里，虽然 Android 用户经常更换品牌，但 Android 用户仍然忠于 Android，因为他们不需要学习新的操作系统。主要是由于旗舰手机添加的独特功能越来越少了，大多手机品牌的独特功能与用户界面趋于一致的设计，消费者更换品牌的理由自然更少，其实这也导致了用户升级手机的理由更少了。”

作者：无名氏责任编辑：王跃锐）
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