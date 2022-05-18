OPPO Reno8系列爆料汇总：大底主摄将与马里亚纳X碰撞出怎样的火花？

作者：墨将

【天极网手机频道】5月18日，@OPPO官方微博再次带来预告，全新的Reno8系列将采用流云双镜设计，家族式一体化曲面。与此同时，OPPO Reno8系列真机外观陆续被曝。新机采用流云双镜设计，简洁的弧度让摄像头模组形成了比较自然的曲线。而摄像头采用等差圆形设计，直接省去了传统的摄像头装饰。机身侧边则是航空铝直边金属中框设计，自带细腻的磨砂质感。

据了解，OPPO Reno8系列本次包含OPPO Reno8、OPPO Reno8 Pro和OPPO Reno8 Pro+三款手机，集成了Find系列的热锻工艺与Reno特调6大配色，由周冬雨、白敬亭共同演绎。

Reno8系列从不同情绪中获得色彩灵感，打造出6款特调Reno色：逍遥青、漫游灰、暗涌黑、微醺、邂逅蓝和夜游黑，融汇纯色与渐变，用情绪造就独属于Reno8系列的全新视觉体验。OPPO Reno8系列还采用Find系列同款热煅工艺，历经800度高温与8道抛光程序，锻造出通透的镜面质感。

三款新机均为背部矩阵三摄设计，前面板则采用居中挖孔直屏。从渲染图对比来看，OPPO Reno8的相机模组面积最小，似乎是采用1颗主摄+2颗副摄的组合;而OPPO Reno8Pro的相机模组面积略大于Reno8，采用2颗主摄+1颗副摄的组合;OPPO Reno8Pro+的相机模组面积则是最大，或采用全新的大底双主摄+1颗副摄的组合。

此前官方还透露，OPPO Reno8 系列还将搭载OPPO自研芯片马里亚纳MariSilicon X。其集成了OPPO自研的、业界领先的MariLumi影像处理单元，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围，画面光比最高可达1000000：1，是目前顶级平台四倍的性能。，系列机型的影像实力将全面提升。

另据外界爆料称，OPPO Reno8 系列有可能全球首发三星4nm工艺的高通骁龙7 Gen1处理器，性能较之上一代将有所提升。出厂预装最新ColorOS操作系统，提供36个月流畅护航，这得益于ColorOS搭载的自流畅引擎2.0、量子动画引擎3.0。

除此之外，OPPO 还官方公布了全新 OPPO Enco R 真无线耳机。这款耳机采用“梦幻夹心蓝”配色，号称“为 Reno 而声”，预计支持 Enco Live 调音，将于 5 月 23 日发布。也就是说，OPPO Enco R 真无线耳机将与 OPPO Reno8 一同发布。目前距离OPPO Reno8 系列发布还有5天时间，官方近期还将陆续带来更多爆料。届时马里亚纳MariSilicon X将与全新的Reno系列碰撞出怎么样的火花，而发布会又将带来哪些惊喜？我们拭目以待。