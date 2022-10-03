iQOO 11系列爆料不断：极致堆料，主攻性能

作者：云隐

【天极网手机频道】在iQOO的产品线中，iQOO数字系列是最经典的系列，也是最能提现iQOO全方位实力的产品。今年7月，iQOO 10系列正式发布，凭借着全球首发的200W超级快充一举出圈，带领手机迈入充电10分钟时代，获得了绝大多数消费者与媒体的一致好评。而骁龙8 Gen2的发布会也逐渐临近，iQOO 11系列自然也不断传出了爆料信息，现在我们就来汇总一下这些信息。

根据相关爆料信息显示，本次的iQOO 11系列极致堆料，主要侧重性能方面的提升。核心处理器方面，自然是搭载即将发布的骁龙8 Gen2，虽然目前尚未有这款处理器的具体信息，但从如今的骁龙8+来看，预计性能和功耗会获得小幅提升。作为一款性能旗舰，所谓的“性能三件套”自然少不了，本次将搭载全新的LPDDR5X和UFS 4.0，在软件安装与系统调度上会更加得心应手。

屏幕方面，iQOO 11预计会搭载一块2K三星E6柔性直屏，标准版首次达到2K的水准，游戏画面的显示效果自然也跟着提升不少。而iQOO 11 Pro则有可能会搭载三星2K分辨率、E6材质的OLED屏幕，同时最高刷新率可达144Hz。当然，iQOO 11 Pro还会搭载V2芯片，此前V1+芯片对于稳帧有着不错的效果，全新的V2芯片自然也不会太差。同时，iQOO 11系列还会提供16GB+512GB超大内存版本可选。

从以上的信息来看，iQOO 11系列本次确实堆料十足，几乎汇聚了行业内顶级的配置，塑造了天花板级别的性能水准。其中，三星E6屏幕除了能够提供优异的显示效果外，在功耗方面预计也会有所降低，这对于手机的续航水平有提升效果。而16GB+512GB超大内存版本的出现，能够很好地解决当下用户“内存焦虑”问题。

充电与续航方面，笔者认为依旧保持原有的配置，iQOO 11提供120W超级快充，而iQOO 11 Pro则提供200W超级快充，并且短时间内应该不会有变化。毕竟，200W充电功率目前依旧是行业的巅峰水平，10分钟的充电时长完全能够满足用户的需求。

此外，虽然iQOO 11系列在影像方面并没有过多的爆料信息，但V2芯片的加入，也预示着iQOO 11系列的影像水平不会太差。至少在算法方面，iQOO 11系列的成像效果会更加出色，具体表现得看V2芯片的升级情况。

笔者以为，iQOO数字系列定位全能旗舰，在配置上一直是汇聚行业的顶级配置，致力于提供全面出色的体验。倘若以上的信息为真，那么iQOO 11系列本次的升级幅度算是不小了，从核心处理器到屏幕素质，再到充电、续航乃至影像水平，实现了全方面的迭代更新，势必会带来全新的体验。

不过，想必大家更为关心的是其价格，在如此配置下，iQOO 11系列能否保持原有的价格，确实令人比较怀疑。目前，iQOO 10的起售价为3699元，iQOO 10 Pro的起售价为4999元，倘若iQOO 11也能够维持同样的起售价，你会购买吗？更多相关信息，可以关注天极网的后续报道。