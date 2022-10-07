谷歌新品发布会回顾：Pixel 7系列领衔，首款智能手表来袭

作者：景博健

【天极网手机频道】昨天晚上，谷歌正式召开新品发布会，推出了全新的Pixel 7系列新机和首款智能手表Pixel Watch，还预告了Pixel Tablet平板电脑的一些信息，下面就带大家一起简单回顾下。

Pixel 7系列手机

首先说说手机，Pixel 7系列共包含Pixel 7和Pixel 7 Pro两款产品，前者配备了一块6.3英寸1080P显示屏，支持最高90Hz刷新率和屏下指纹解锁;Pro版本则是一块6.7英寸1440P的OLED屏幕，支持LTPO技术，可实现10-120Hz的可变刷新率，在一些场景下可以保持更低的帧率，降低耗电量，提升续航。

两款产品均搭载了谷歌自研的Tensor G2处理器，它采用三星4nm制程，由2颗Cortex-X1 +2颗Cortex-A76+4颗Cortex-A55组成，频率对比上代有所提升，从曝出的跑分成绩来看，比较接近高通骁龙888,。GPU为Mali-G710 MC10，官方表示比之前的G78会有着更好的性能和效率，同时机器学习能力提升35%。另外还有新的Tensor核心和全新的调制解调器，其中全新的张量处理单元能够将机器学习任务的运行速度提高60%，效率提高20%。它主要负责 Pixel 7和7 Pro 独有的Photo Unblur 等功能，可以利用AI来消除之前旧照片中的模糊和噪点。

影像方面，两者有着比较明显的差别，Pixel 7配备了一颗5000万像素主摄，1/1.31英寸的底，还有一颗1200万像素的超广角镜头。而在高像素主摄和谷歌的Super Res Zoom技术，它可以可以实现不错的变焦拍摄，当然这也要得益于G2芯片更强的处理能力。

Pixel 7 Pro除了配备了相同的5000万像素主摄，加上1200万像素的超广角外，还有一颗支持4800万像素的5倍光学变焦镜头。同时通过Super Res Zoom技术，从主摄的传感器中间切出一张照片，没错和之前iPhone 14 Pro上的差不多，实现2倍变焦，并且最高还可以实现30倍的变焦拍摄。

前置方面两款产品保持了一致，均升级到了1100万像素。

Pixel 7配备4355mAh电池，支持21W有线充电和20W无线充电，提供8GB运存和128/256GB储存可选，售价分别为599美元和699美元;Pixel 7 Pro则配备了5000mAh电池，支持30W的快充，提供12GB运存，128/256/512GB存储空间可选，售价分别为899美元，999美元和1099美元。

总的来说，Pixel 7系列对比前代并没有非常大的升级，虽然换了全新的自研处理器，但性能提升有限，基本追平了高通前代旗舰芯片的性能，不过还是为其计算摄影能提供了更好的基础，在影像能力上进一步升级。相较于国内，海外的手机选择空间要小很多，对于不喜欢iPhone产品的消费者来说，Pixel 7系列也算是不错的选择了，尽管价格上并不便宜。

Pixel Watch

在经过很长时间的曝光后，Pixel Watch终于和大家见面了，它只有41mm一种尺寸可选，配备了一块1.2英寸显示屏，最高亮度可达1000尼特，在户外也能看得很清楚，支持AOD。机身为不锈钢材质，侧面提供了一个物理按钮，提供多达20种的不同材质和风格的表带，可以自定义表盘。

Pixel Watch支持心率监测、ECG以及诸多运动健康功能，谷歌还利用了Fitbit 团队的专业知识为整体健康追踪开发更准确的算法――这款手表甚至可以告诉你什么时候最好休息和恢复。而且它支持5ATM级别的防水，用户可以带着它去游泳。

它搭载了Exynos 9110处理器，2GB的内存，运行Wear OS 3.5，续航可达24小时。提供Wi-Fi和LTE两种版本，支持NFC，可用于支付或是刷公交卡。如果你是用的是Pixel手机的话，还能用它遥控手机进行拍照。

售价方面，Wi-Fi版本为350美元，LTE版则是400美元，如果预购Pixel 7 Pro，则可以免费获得这款产品。

谷歌全家桶终于又来了新成员，对于使用谷歌手机用户来说是个不错的选择，不过这个续航时间并不算理想，而且41mm对于男性用户来说确实是有点略小了。

Pixel Tablet平板电脑

这款产品要等到明年才会正式发售，谷歌这次只是先来预告了下，它将拥有着和Pixel 7系列一样的硬件配置，并且会有面向大屏的系统优化。

更为重要的一点是，谷歌为其准备了一个磁吸式的底座，放在上面可以边使用边为其进行充电，还能变身成为带屏幕的智能音箱或者电子相册等。关于其它的技术参数和功能以及具体的发售时间，谷歌并没有进行透露。

搭配上这个底座，算是一款产品多个用途了吧，这个想法还是蛮不错的，我记得前些年其实国内有厂商做过底座，不过并不是磁吸式的，需要有线充电，也是可以摆放在某处作为智能音箱使用，这个算是它的强化升级版本吧。

写在最后

从这次发布会看，谷歌也是朝着“全家桶”的方向迈进了，手机年年更新，手表也终于就位，平板明年上市，总体上的套路和其它安卓阵营的手机厂商基本是一致的，对于海外一些不喜欢苹果产品的用户来说，还是值得考虑的。