专利申请量激增！OPPO位列2021年欧洲专利申请榜单跃升至第13位

作者：墨将

【天极网手机频道】近日，欧洲专利局(EPO)公布了《2021年专利指数》报告，数据显示，中国仍然是欧洲专利申请量增长最快的国家，越来越多中国领先企业登上欧洲专利申请排行榜。其中已经连续3年稳定出现在该榜单的OPPO再次有了明显提升，从2020年的第19名，跃升至2021年的第13名。OPPO以1057件专利申请总量排名第13位，专利申请量增长近50%。在Top25榜单中，华为、OPPO、中兴、百度四家中国企业上榜。

OPPO位列2021年欧洲专利局专利申请量企业排名第13位

报告显示，去年欧洲专利局共收到18.86万项专利申请，同比增长4.5%。其中，计算机技术、数字通信、制药三大领域的新增专利涨幅居前三位。在数字通信领域，OPPO以688件专利申请量位列第五，仅次于华为、爱立信、高通、三星。

值得一提的是，在OPPO重点布局的通信技术领域，其已经在全球30多个国家和地区获得5G通信标准专利，共完成4600+族全球专利申请，并在ETSI宣称2000+族5G标准专利。据德国领先研究机构 IPlytics 发布的2021年全球5G标准必要专利宣称数量报告，OPPO全球排名第9。OPPO在3GPP提交标准文稿数量累计超过5000件。

除了通信/5G领域之外，OPPO也在AI、影像、快充等领域积累了丰富的高质量专利。截至今年一季度末，OPPO全球专利申请量超过77000件，全球授权数量超过38000件。其中，发明专利申请数量超过69000件，发明专利申请在所有专利申请中占比达90%。根据世界知识产权组织(WIPO)发布的2021年国际专利条约(PCT)申请数量排行榜，OPPO全球排名第6位。

目前，OPPO已在全球范围内40多个国家及区域布局专利。持续的研发投入和技术创新，不仅为OPPO沉淀了丰富的知识产权资产，也驱动着OPPO持续为全球用户带来创新的产品和服务。以OPPO为代表的中国领先企业已经在世界顶级“专利朋友圈”站稳脚跟，实现创新正循环。