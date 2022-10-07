OPPO Reno9系列曝光：Pro版本将搭载天玑8000

作者：景博健

【天极网手机频道】前段时间，有不少数码博主表示，OPPO Reno9系列手机已经被提上日程，应该会在年内正式发布，关于它的曝光消息也是层出不穷，在昨天，数码博主@数码闲聊站透露了OPPO Reno9系列的一些核心参数信息。

据了解，OPPO Reno9将会搭载高通骁龙778G处理器，虽然不及最新的7 Gen1，但依旧是一款非常热门的中端芯片，而主摄为6400万像素;而Pro版本则会搭载联发科的MT6895芯片，也就是天玑8000，作为一款次旗舰芯片，它有着非常强悍的性能，而主摄则依旧延续了前代产品所使用的5000万像素索尼IMX766。

此前，@数码闲聊站还表示，OPPO Reno9系列依旧会配备4500mAh电池，同时支持融合快充技术，它由信通院和华为、OPPO、vivo、小米四大厂商牵头，联合矽力杰、瑞芯微、立辉科技、昂宝电子等多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议，旨在解决不同品牌之间快充不兼容的问题，为消费者带来更加快速、安全和兼容的充电体验。据曝料其第一阶段为40W，第二阶段为65W，虽然不及各家单独协议的快充，但总是比没有要好上很多。另外，该系列还会新增一个“万事红”配色，作为主打颜值的产品，这个新配色蛮值得期待的。

从目前曝光的消息看，OPPO Reno9系列在配置上会进行小幅升级，融合快充的加入则非常给力，能让消费者方便不少，当然非常值得期待一点就是其外观设计，每代Reno系列产品的颜值都是非常高的，不知道这次OPPO又会带来怎样的惊喜。