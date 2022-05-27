综合解决方案适用更多场景，OPPO Reno8 Pro+带来舒适的续航体验

作者：墨将

【天极网手机频道】远距离通勤或者外出差旅，最头疼的问题就是移动终端设备的续航。想必大家或多或少都担心过手机耗电过快、充电速度太慢。最近新OPPO新推出的Reno8 Pro+给出了一套全新的综合解决方案：在机身轻薄的情况下，搭载的天玑8100-MAX性能均衡，兼顾性能与功耗;而配备的80W超级闪充和4500mAh大电池组合则进一步优化续航焦虑痛点。

值得一提的是，OPPO还同期推出了售价199元(限时优惠价179元)的80W 超级闪充车载充电器，无论在家还是在路上，随时快速补电，从而带来更舒适的续航体验。

这款80W 超级闪充车载充电器拥有USB-A 和 USB-C 口，SUPERVOOC 闪充协议下USB-A可达80W快充，PD协议下USB-C口可达30W快充，双口输出可达 63W。用户如果使用非原装闪充充电器，也可以获得不错的充电体验。此外，该充电器兼容 VOOC、PD、QC 等协议，双金属弹性触点设计可兼容市面上主流车型点烟口，环形灯效设计让夜间行驶也能轻松定位。

天极网通过实际测试，OPPO Reno8 Pro+放电至关机状态使用80W 超级闪充车载充电器充电，10分钟充至28%，全部充满花费大约37分钟。实际充电效率与原装80W闪充充电器基本一致。

在大家关心的“快充会加快电池损耗”的问题上，OPPO也专门针对用户痛点，自研核心技术进行突破。OPPO Reno8系列采用了电池仿生修复电解液技术与OPPO独家的智能电池健康算法，一定程度上有效降低了充电过程中的手机温度，保持电池寿命。官方测试数据经过1600次充放电循环，电池有效容量不低于80%，从而让电池拥有更长寿命。另外，这项技术已经得到了莱茵安全认证。

目前，OPPO Reno8 Pro+与80W 超级闪充车载充电器均已正式发布并已开启预售，喜欢的朋友不妨多多关注。