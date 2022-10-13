荣耀80配置曝光：骁龙8+处理器+1.5K柔性屏

【天极网手机频道】众所周知，荣耀70系列5月底发布，凭借首发IMX800视频主摄、HONOR Image Engine计算影像平台、首创Vlog主角模式、钻彩工艺及菱格纹理、曲面屏设计、Magic Live智慧引擎等多维度创新技术与功能，荣耀70系列一经发布便收获极高的用户口碑;更以出色的影像、美学与智慧互联体验，在欧洲影音协会(EISA)“2022-2023年度EISA大奖”中摘得“Best Buy Smartphone(最值得购买的智能手机)” 2022-2023大奖，成绩斐然。按照以往发布数字系列的时间，荣耀80系列也即将在11月份到来，网上也陆续开始曝光荣耀80系列的配置信息。



荣耀70



根据数码博主的爆料，荣耀“某神秘新机”测试的是1.5K高频调光柔性屏+骁龙8+Gen1+12GB+200Mp+100W的配置信息。虽然这条信息并未“明说”这款机型的型号和参数，但是比较了解手机配置的网友就知道这款机型的主要核心配置信息了。



截图来源于@数码闲聊站

另外，结合荣耀目前的产品线以及新机发布的情况不难猜测，这款机器基本可以确定是荣耀80系列。此前有消息透露荣耀80标准版配备的天玑1080 5G处理器，这款处理器采用6nm制程，拥有优秀的能效表现，可延长智能手机的电池续航时间;八核CPU架构设计，包括两个主频为2.6GHz的Arm Cortex-A78大核。搭配Arm Mali-G68 GPU，在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验，而首批搭载天玑1080 5G处理器的智能手机将于今年第四季度上市。荣耀80 Pro搭载骁龙778G+处理器，荣耀80 Pro+则搭载骁龙8+处理器，网络上曝光的这个参数信息大概率就是荣耀80 Pro+机型的了。

新机其他信息尚未公布，如果近期有想要换购新机的用户，不妨再等一等荣耀数字系列新机，一定会有惊喜，敬请期待。