Hi nova 10系列即将发布 后摄玩法或将带来更多惊喜

【天极网手机频道】自去年12月成立以来，Hi nova品牌陆续发布的产品凭借时尚大气的外观和实用强悍的性能，征服了越来越多的年轻消费者。今天， Hi nova 官方微博发出了发布会倒计时两天的海报，预示着离10月20日Hi nova 10系列5G新品的正式亮相越来越近了，也让广大消费者对新品愈发期待。

从倒计时两天的海报中可以看出，此次发布的Hi nova 10系列在后摄上或将带来更多惊喜。3颗不同的镜头似乎蕴含了更多玩法。在这个颜值先行的消费环境中，手机外观已经成为年轻消费者选择的重要因素。早前Hi nova发布的Hi nova 9系列凭借着时尚潮流的外观设计、丰富的硬件配置以及充满趣味的影像玩法深深打动消费者。以追求时尚的年轻群体为目标用户，Hi nova10系列在后置镜头组沿用了星耀环的设计理念，强化了科技轻奢的设计语言，呈现出更为和谐的对称感，搭配银色调的轻奢质感，将再次成为吸睛利器。

另一方面，Hi nova 10系列或将最高支持100W超级快充，这对手机使用频率极高的年轻用户来说，确实非常重要且实用。在短视频时代下，手机承载的性能越来越多，除基本的社交沟通、浏览信息等基础功能之外，还需要肩负单反、摄像机、在线视频剪辑、人物视频美化等等多样需求，这也让人们对手机功耗和充电时长的要求愈发得高。而对厂商而言，“手机充电”不再是一项简单的功能呈现，也是产品技术的实力体现。在这点上，Hi nova此次发布的5G新品或将带来更多惊喜。

想一想，在出门前搭配衣服、收拾行李的间隙，手机电量就可以迅速回血，这也算是间接延长了手机的电量使用时间，旅途中再也不用担心因为手机电量不足而不敢开导航的问题，这真的消除了不少人的手机电量焦虑。毕竟年轻用户喜欢的自拍、摄影、vlog、刷剧、游戏等等，这些功能都非常考验手机电量。

其实，早先工信部3C认证页面显示，Hi nova 10系列一共有两款型号，即 Hi nova 10 Pro和Hi nova 10，分别支持100W和66W的超级快充， 100W快充在当下处于业界第一梯队水平。

那么，大幅提升充电效率，带来强大的新一代100W超级快充，其背后具体做了哪些技术和硬件上的升级呢？让我们期待发布会官方揭晓答案。

除了充电功能，Hi nova 10系列似乎在前置自拍功能上也卯足了功夫。充电和自拍，这两点在日常使用中可谓是非常实用的功能了，看来今后年轻用户群体购机又多了一个不错的新选择。这对于喜好记录自己多彩生活，时刻注重自我形象的用户来说，非常值得关注一下。

目前，距离10月20日Hi nova 10系列5G新品发布会还有2天，有意愿换手机的朋友，可以认真考虑一下，预约观看5G新品发布会，期待更多惊喜哦!