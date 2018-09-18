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荣耀Magic 2又一核心配置确定：AMOLED屏幕+屏下指纹

Yesky天极新闻 2018. 09. 18 作者：August 责编：熊嫒
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　　【天极网手机频道】柏林IFA2018展会上，荣耀总裁赵明意外公布了荣耀Magic 2，并透露荣耀Magic将带来真正的全面屏。出了已知的Magic Slide魔法全面屏、滑屏设计、近100%屏占比、7nm芯片麒麟980、40W超级快充之外，荣耀Magic 2还有什么值得期待呢？

荣耀Magic 2又一核心配置确定：AMOLED屏幕+屏下指纹
荣耀Magic 2确定支持屏下指纹技术

　　近日荣耀业务副总裁(荣耀老熊)多次发布微博为荣耀Magic 2预热，晒出荣耀Magic 2真机细节图的同时，还透露“为了让用户拥有更好的全面屏体验，经过我们研发小伙伴反复调试优化，屏下指纹识别技术将被应用在荣耀Magic 2上”。屏下指纹会成为GPU Turbo之后的又一项吓人的技术吗？

荣耀Magic 2又一核心配置确定：AMOLED屏幕+屏下指纹
荣耀Magic 2真机谍照

　　在此之前，荣耀老熊还确定，荣耀Magic 2将配备AMOLED显示屏，并带来更多革命性魔法黑科技。赵明也曾透露，“全面屏技术并不是荣耀的核心和关键，AI才是。荣耀Magic 2的AI能力将大大增强，是最聪明的手机，‘智商高达4000分’，并加入了一个全新的智慧生命体Yoyo”。据悉，在荣耀Magic 2手机上，滑动屏幕的同时可激活AI功能。

荣耀Magic 2又一核心配置确定：AMOLED屏幕+屏下指纹
荣耀Magic 2确定配备AMOLED屏幕

　　另外，荣耀手机官方也暗示，荣耀Magic 2在拍照方面有惊喜。“2014年12月荣耀6Plus，荣耀独创仿生平行双镜头手机诞生，引领了双镜头拍照技术革命，向世人证明了荣耀的创新实力。时隔四年荣耀Magic2，更多革命性魔法黑科技，等我”

荣耀Magic 2又一核心配置确定：AMOLED屏幕+屏下指纹
荣耀Magic 2相机功能值得期待

　　荣耀高管曾透露，荣耀Magic2的价格也会越来越平庸。对于这款荣耀Magic2手机，你期待吗？

作者：August责任编辑：熊嫒）
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