OPPO Enco X2镜夜黑开售 全新配色首销立减100元

作者：云隐

【天极网手机频道】在OPPO的耳机产品线中，OPPO Enco X系列凭借着优质的音频体验，深受广大用户的好评，是OPPO最具代表性的声学旗舰产品。近期，OPPO Enco X2凭借录音室级别的音质体验，斩获欧洲EISA年度最佳入耳式耳机大奖，再次获得权威认证。而在日前，OPPO Enco X2上架了一款全新的镜夜黑配色，并且首销立减100元，售价仅售899元。

外观设计上，新增的镜夜黑配色，通体是如夜色般深邃的黑色，由于采用了行业领先的喷涂流平技术，呈现出一种陶瓷的质感。OPPO Enco X2的充电仓圆润小巧，利落的棱线与机身融合得恰到好处，其一体性处理得也比较自然。内部的耳机依旧是黑色的主色调，由于耳机是基于OPPO人耳数据库设计而成，单耳轻至4.7g的重量，这种符合人体工学的设计会让人耳佩戴起来更为舒适，堪称羽轻级的佩戴体验。同时，OPPO Enco X2还支持IP54级防尘防水，耳帽更是支持抗菌防耳垢，能够预防长时间佩戴细菌容易在耳道滋生的问题。

音质体验上，OPPO Enco X2采用与丹拿共研的SuperDBEE第二代同轴双单元，内置的轻质振动系统拥有出色的高频解析力，配合超轻的液晶分子振膜，其音频表现已经足以位列行业的前沿水平。另外，搭配OPPO Find X5系列还可实现Hi-Res高解析传输，声学性能达到Hi-Res Audio Wireless金标认证，并采用全新的LHDC 4.0技术，保证了无线音频传输速度和信息量，体验足以媲美有线Hi-Fi耳机。更为重要的是，OPPO Enco X2通过世界知名音乐大师久石让的专属调音，使其具备了录音室级别的音质表现。

降噪方面，OPPO Enco X2支持双重主动降噪，降噪深度达45db的同时，有效降噪频宽点也达到了4KHz，这意味着其能够对人声频段进行降噪，这是其他大部分常规降噪耳机所不具备的降噪效果。同时，OPPO Enco X2还搭载了骨传导麦克风与防风噪钢网，不仅能够带来清晰通透的通话效果，还能有效抑制风噪，每时每刻都在享受Hi-Fi音质。

续航方面，OPPO Enco X2作为OPPO声学的旗舰产品，自然不会太差。根据官方测试的数据，OPPO Enco X2满电情况下，搭配充电仓使用最长可实现40小时的超长续航，并且它还支持快充技术与无线充电技术，有线充电5分钟，即可听歌2小时。如果多设备协同使用的情况下，OPPO Enco X2支持在不同设备中自动切换，例如：当耳机同时连接手机与平板两台设备时，突然有电话打进来，耳机将自动与接听电话的设备连接，保证用户的通话体验。

总的来说，OPPO Enco X2作为OPPO声学的旗舰级产品，对各方面的体验自然是有着极致的追求。外观设计简约不失色彩，音质媲美录音室级别体验，再配合出色的降噪效果与续航能力，OPPO Enco X2在同价位市场中具备相当高的竞争力。目前，OPPO Enco X2全新配色已上架开售，首销售价立减100元，仅售899元，性价比还是挺高的。如果有感兴趣的小伙伴，可以前去OPPO官网及各大官方电商平台看看。