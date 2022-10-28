苹果发布2022第四财季财报，库克：手机业务营收不及预期

【天极网手机频道】今天早些时候，苹果发布了2022财年第四财季财报，第四季度总净营收为901.46亿美元，约为人民币6547亿元，同比增长8%。其中第四季度 iPhone 收入占比为 426.3 亿美元，同比增长 9.7%，季度营收创下了历史新高，iPhone 14 Pro系列手机供不应求。对此苹果方面表示正在争取供应，以解决需求问题。

库克表示“苹果从一开始就受到 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的限制，这对销售产生了影响”，并且透露客户需求强劲，苹果也非常努力地满足需求，最终好于苹果的预期，但如果不是美元走强，苹果公司当季的营收增长率将超过两位数。根据TrendForce的报告，美国利率上升可能会抑制消费者支出，从而削弱2023年第一季度对iPhone的需求，而这可能导致iPhone产量同比下降14%至5200万部。

值得一提的是，苹果于大中华区创造了 154.70 亿美元的营收，约 1123 亿元人民币，相比去年同期的 145.63 亿美元增长了 6% 左右。苹果首席财务官 Luca Maestri 称，iPhone 九月份的销量创下了历史新高。

有分析师认为，iPhone 14 Pro销量好的一个原因是，通胀对于富裕人群的影响较小，而这部分人群正好是苹果高端机型的主要受众;另一个推动苹果iPhone销量增长的关键因素是中国市场的苹果用户的忠诚度暂时未受到经济疲弱的影响。但同时，分析师提到了对供应链方面的担忧，供应商在过去几个季度一直受到需求迅速下降和高库存的困扰，这严重损害了对整个供应链的信心，认为需求疲弱是未来很有可能发生的事情。

另外，其它产品线中，Mac 营收 115.1 亿美元，同比增长 25.4%;iPad 营收 71.7亿美元，同比下降 13.1%;而苹果服务业囊括了几个不同领域，包括苹果的在线服务，如 Apple Music 和 Apple TV+、来自应用商店的收入、硬件保修以及与谷歌等公司签署的搜索协议等，第四季度营收为 191.9 亿美元，同比增长 5%。

TrendForce表示，iPhone 14 Pro系列目前已经占到苹果产能的60%左右，高于原本计划的50%，而未来可能进一步增至65%。相比之下，iPhone 14基础款机型和iPhone 14 Plus的受欢迎程度远低于预期。

对此有大部分网友批评苹果因为把iPhone14和iPhone 14 Plus做成没人想买的产品，然后让大家被迫选择了iPhone14 Pro和iPhone 14 Pro Max才导致“用户需求强劲，产品供不应求”，讽刺其真是个“非常棒且巧妙的思路”。毕竟iPhone 14系列相比于上一代其实没有多少升级，价格还变相的涨了，网友觉得买一款“伪”iPhone 14还不如买Pro系列，这么看来苹果的刀法应该是手机品牌里最精湛的那一个了。只能说在乔老爷子之后，苹果就再也不是曾经的那个苹果了。

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