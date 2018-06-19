iOS 12隐藏功能：报警时会自动分享定位

【天极网手机频道】iOS 12已发布数天，凭借其流畅度的大幅提升得到了用户的喜爱，特别是相对老旧的iPhone机型。近日，国外网友发现了iOS的一个新特性：当用户拨打911报警电话时，iOS 12会自动向警方共享精确的位置数据，以减少紧急响应的时间。

据悉，这一新功能来自RapidSOS公司，运用基于IP的数据管道，将iPhone的定位快速、安全地传达给911呼叫中心。这里的位置信息可以通过三个方式获得，一个是GPS定位，二是用iPhone连接的蜂窝基站的相对位置来推测定位，三是通过iPhone接入的WiFi来进行定位。当用户拨打911时，iOS 12设备会自动收集自身位置信息，然后马上通过短信的形式发给警方。

RapidSOS公司CEO称：“如果紧急调度过程能够快一分钟的话，那么我们每年能够多救10000人!特别是像心脏骤停、失火这种事件。我们非常高兴能够和苹果公司合作，为应急人员提供更加准确的位置信息。”

或许有人会担心位置分享的安全性，苹果表示这里的数据信息只用于紧急情况，且仅有911呼叫中心能够访问。苹果CEO库克称：“我们认为在紧急情况下，呼叫中心应该能够用到最好的技术，让应急人员快速、准确地达到求助人员身边。”

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）

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