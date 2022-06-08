挑战折叠屏极限：明日见证vivo X Fold冲击吉尼斯世界纪录称号

作者：弈秋

【天极网手机频道】vivo微博官方消息透露，明天将见证vivo X Fold折叠屏手机将挑战折叠屏极限，冲击吉尼斯世界纪录称号!vivo X Fold集合了多项行业领先的技术，对于市场关心的屏幕折痕、芯片性能、充电续航等问题，在目前看来都表现的不错。而且是vivo研发周期这么长的一款折叠屏产品，出道即巅峰。既然如此，我们再次来看看vivo X Fold挑战折叠屏极限的实力体现。

全球首款内外120Hz E5双主屏

这是vivo的首款折叠屏旗舰机型，虽然2022年才面向世人，但是作为一款大尺寸折叠屏设备，与市面上的折叠屏手机相比，它还是带来了很多惊喜。既然是折叠屏，当然第一个就是关于它的屏幕，同样采用了相对常规的内外双屏设计。它的外屏即我们看到的手机屏幕界面，采用三星E5材质、钻排像素，具备了旗舰级的高亮度、高色域，以及120Hz的高刷新率。而它的柔性折叠内屏采用了与外屏完全一致的三星E5材质方案。这意味着都是同样的材质、色域特性和120Hz的刷新率，所以无论我们是展开折叠屏还是合起来时，所看到的视效画面在色彩或流畅度上不会感到有“跳脱感”。

全球首发3D超声双屏幕指纹

vivo作为屏幕指纹的开创者，再次攻破技术瓶颈首次在折叠屏搭载内外双屏幕指纹，这也是首个超声波屏下指纹折叠屏。而且提起3D超声指纹，首先录入指纹的过程就非常快，基本只需录一次就能录入成功，它和普通光学指纹不同的是不用我们来来回回变换手指姿势。其次抗环境干扰能力强，在应付湿手、强光物理环境下依然能快速感应。最后就是解锁速度快，安全性能也很高，这个技术越先进自然有它的优势所在，快速解锁的同时不用担心指纹被破解。虽然折叠屏手机市场上侧边指纹是主流，但是vivo X Fold这次内外屏幕都用上了3D超声指纹，真的诚意十足了。

航天级浮翼式铰链

作为折叠屏手机构成中的关键零件，铰链的质量成色直接可以影响到一款折叠屏手机的整体表现。vivo X Fold采用了航天级的浮翼式铰链，配合六重航天材料，174个零部件，更有 UTG超坚韧玻璃加持，这也让vivo X Fold成为全球首个通过TüV莱茵折叠无忧认证30万次折叠测试的折叠屏手机。而且适配锆合金浮动中板，一升一降大幅度改善折痕，折痕深度小于0.12mm，展开时上浮支撑屏幕，折叠时下沉避免挤压，浮动间给折叠屏的内屏可靠保护。这项技术的实现进而给用户带来了更浅更窄的“隐形折痕”、更耐用的弯折寿命、更顺滑轻松的开合手感。

vivo X Fold成为全球首款荣获19项重要屏幕显示维度A+认证的折叠屏手机。当然在其他方面的体现也全面均衡，充电续航方面内置4600mAh电池搭配66W双电池闪充和50W无线闪充，充满一次电后能够连续通话20.5小时，看视频下续航13.5小时等;闪充技术获得了TüV莱茵安全快充认证。性能配置上搭载骁龙8 Gen1处理器，4nm制程工艺，CPU性能提升10%，GPU渲染速度提升30%。而且这颗芯片内置SPU安全处理单元，系统内部构建千镜安全架构，全方位加固用户的隐私安全。影像方面搭载同自vivo X系列的蔡司专业影像，可以说也算是一款很有水准的旗舰影像产品。

综上规格全部拉满，但是vivo X Fold的重量也达到了310g，拿在手上长时间还是有点费劲。不过几乎也没啥缺点，在折叠屏手机里还是很看好的。这次挑战折叠屏极限，冲击吉尼斯世界纪录称号。相信vivo已经做足了充分准备，对此我们也一起期待见证明天这一刻的带来吧。