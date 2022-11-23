iPhone 15全系采用USB-C接口？供应链实锤！

【天极网手机频道】今年苹果iPhone 14系列一经发布，就被不少网友吐槽升级点太少，甚至连A16的性能相比A15都像是在挤牙膏，而发布会上大放异彩的灵动岛也在用户实际上手后失去热度。有人认为苹果是在憋大招，会在明年的iPhone 15系列中放出更多黑科技。最近就有消息表明，明年iPhone 15将会全系更换为USB-C接口。

此前一直有传言称iPhone系列将会更换为USB-C接口，但是iPhone 14发布以后依然沿用Lightning接口，所以人们就将目光放在明年的iPhone 15系列上。这样的猜测并非空穴来风，欧盟在这之中起到了很大作用。

欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

另外iPhone 15 Pro系列还会将内存从6GB升级到8GB，同时为了安抚基础版的iPhone 15用户，苹果将会下放4800万像素镜头以及药丸屏设计。只有在充电接口上，将会是iPhone 15全系都获得升级的地方。

目前苹果在其他设备上包括Mac系列、iPad系列都已经全面更换为USB-C接口，唯独在iPhone上迟迟不肯上USB-C接口，其中一部分原因是不愿放弃Lightning上高额的授权费用，还有一个原因是希望建立自己的接口规则。

USB-C相比Lightning接口优势十分明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

不过即使用户多次表示希望苹果可以为iPhone更换充电接口，苹果依然没有这么做，如果不是这次欧盟推出统一充电接口的法案，或许iPhone用户还将持续使用很久的Lightning接口。

除此之外，有消息表明明年的iPhone 15将会回归圆润造型，同时会采用钛合金作为机身材料，苹果为此还特地研发了全新的工艺。并且还会使用虚拟的侧边按键，不过还不清楚具体是哪个按键，如果是虚拟电源按键，那么对于用户而言一旦机器死机那么强制开关机或许也将受到影响。

有传言称，明年iPhone 15还会在基础版和Pro版本之外再推出一个Ultra版本，定位类似当初惊艳众人的iPhone X，今年苹果就已经推出史上最强Apple Watch Ultra，这也让人格外期待明年的iPhone 15 Ultra。

不过这些显著升级背后，售价同样也是用户关注的焦点之一，随着台积电代工费用水涨船高，这些成本最后还是会转嫁平摊到用户身上，这也意味着明年的iPhone 15系列将迎来更高的涨价幅度。