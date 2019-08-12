三星推出1.08亿像素传感器 与小米合作研发MIX4或将首发

作者：景博健

【天极网手机频道】今日，三星正式宣布，推出1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX传感器，该传感器是与小米合作研发的。三星表示，ISOCELL Bright HMX是业界第一款超过1亿像素的移动图像传感器。随着该传感器的推出，三星将其0.8μm图像传感器从6400万传感器扩展到1.08亿像素，其分辨率已经达到高端数码单反的分辨率。

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据了解，ISOCELL Bright HMX拥有超过1亿的有效像素，同时也是第一款采用1/1.33英寸感光面积的大尺寸移动图像传感器，能够在暗光条件下比小型传感器吸收更多光线，同时通过四合一像素合并技术(Tetracell)，实现更加明亮的2700万像素照片。它还支持Smart-ISO技术，它是一种根据环境照明选择放大器增益水平以实现最佳光电信号转换的机制，可以切换到低ISO来提高可切换到低ISO以提高像素饱和度并生成逼真的照片，而在较暗环境中使用高ISO，有助于降低噪点，使图像更清晰。

三星电子传感器业务执行副总裁Yongin Park说。“通过与小米的密切合作，ISOCELL Bright HMX是第一款可打包超过1亿像素的移动图像传感器，采用先进的Tetracell和ISOCELL Plus技术，可提供无与伦比的色彩再现和令人惊叹的细节。”

据了解，三星ISOCELL Bright HMX将于本月晚些时候批量生产。此前的未来影像技术沟通会上，林斌曾表示小米将首发1亿像素，所以小米MIX系列旗舰新品MIX4很可能成为首发这个传感器的手机产品。