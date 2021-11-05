Facebook弃用人脸识别技术：用户隐私已是重要命题

作者：林夏

【天极网手机频道】关于人脸技术，想必大部分人已经不陌生了。手机可以用人脸识别解锁，身份认证也可用人脸识别验证，甚至于购物支付可用人脸识别付款，这些看似便捷的技术后面，隐藏着的是值得深思的个人隐私安全问题。

近日，一款拥有着超过10亿用户的Facebook，其官方表示，由于用户和监管机构的担忧，公司将终止人脸识别系统。根据相关数据可知，Facebook有三分之一的用户在使用人脸识别系统，倘若终止该服务，可能会给这部分用户带来不便的体验，甚至会造成用户量的流失。

笔者认为，对于该举措，用户量的流失只是一个小问题，其背后的用户隐私命题才值得我们关注与深思。作为一款拥有着庞大用户量的社交APP，每天的活跃用户量是不可小觑的，在上面储存的个人信息自然也是相当多的，特别是人的脸部信息，一不小心造成泄漏，就会被有心人用于各种用途。这无论是对于用户，还是软件开发商来说，都是一种潜在的风险。因而Facebook的做法虽然迫不得已，但却是大势所趋。

不止软件，手机也一样。随着频发的个人隐私信息泄露事件，让用户隐私信息安全成了一个公共的议题。用户担忧，监管部门重视，协同手机厂商寻求解决的方法，但大数据时代下的隐私保护尤为艰难，并不是一朝一夕间就可以解决的，势必要经过长时间的整顿与探索，才能建立起一套相对完整的隐私信息保护体系。

相信Facebook的举措，不仅能够让用户重新审视“人脸识别技术”的安全性，也势必会让越来越多的手机厂商与软件开发商更加重视用户隐私的重要命题。