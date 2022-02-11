WIPO：中国PCT国际专利申请蝉联全球第一，OPPO PCT国际专利申请量位列全球第六位

作者：毛毛

【天极网手机频道】世界知识产权组织(WIPO)于2月10日在日内瓦发布最新数据报告。根据数据显示，2021年，专利国际申请量增长0.9%，达到277500件，创历史新高。亚洲是专利国际申请的最大来源地，占2021年申请总量的54.1%，2011年该占比为38.5%。在商标国际注册马德里体系和工业品外观设计国际注册海牙体系中，用于保护和推广品牌以及手机等产品的外观和触感的申请量，均出现两位数增长并创下新纪录。

值得注意的是，2021年中国PTC国际专利申请以69540件专利数再次蝉联全球第一，同比增长0.9%。其中，有两家中国企业位列前十大申请人榜单，包括了国内知名企业OPPO，以2208件PCT国际专利申请量位列申请人排行榜全球第六位，这也是OPPO连续第三年位列中国企业第二。



OPPO位列2021年全球PCT国际专利申请排行榜第六位

数据显示，2021年PCT的最大申请人是中国华为公司，申请量为6952件;而后的是美国高通公司(3931件)、韩国三星电子公司(3041件)、韩国LG电子公司(2885件)和日本三菱电机公司(2673件)。

OPPO作为全球领先的科技企业，知识产权在全球有成熟的布局，在40多个国家及区域布局专利。截至2021年12月31日，OPPO全球专利申请量超过75000件，全球授权数量超过34000件。其中，发明专利申请数量超过68000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示：“尽管疫情造成干扰，但人类的聪明才智和创业精神仍很强大。疫情限制无法阻止新想法、创新产品和新服务的全球流动。未来，OPPO将持续加大研发投入，踏实推进自研，用关键技术解决关键问题，为全球用户带来更多创新体验。