千元体验满血性能，同价位首款80W闪充iQOO Z6系列开售

作者：墨将

【天极网手机频道】9月1日，“性能续航小超人”iQOO Z6系列于今日正式开售，除了拥有强悍的“满血性能铁三角”之外，更带来双电芯80W闪充和OIS光学防抖，在同价位率先将高端产品的独特魅力展现给大众用户，一开售就受到了用户热捧。

iQOO Z6 共有3个版本可供选择：8GB+128GB版本售价1699元，8GB+256GB版本售价1899元，12GB+256GB版本售价2099元;iQOO Z6x共有3个版本可供选择：6GB+128GB版本售价1199元，8GB+128GB版本售价1399元，8GB+256GB版本售价1599元;享3期免息，首销日尊享以旧换新、半年延保服务等。

全新满血性能铁三角强悍出击 六重冰封液冷散热护驾

出色性能，不负所望，iQOO Z6搭载“满血性能铁三角”，由高通骁龙778G Plus、6400Mbps满血版LPDDR5和V6制程满血版UFS 3.1共同组成，实现强悍性能和优质功耗控制的完美平衡，畅玩《王者荣耀》90分钟平均帧率可达89.5帧，还搭载了Z系列史上最强的六重冰封液冷散热，充分压制发热源，CPU核心温度直降13℃。

iQOO Z6新增金融安全级别的全场景NFC，支持手机门禁/校园卡、vivo Pay、eID电子身份证、手机交通卡和车钥匙，做到“出门不带卡，一机都搞定”。

领先同价位的闪充和影像能力，是iQOO Z6的两大产品亮点。iQOO Z6搭载双电芯80W闪充，仅需10分钟从1%充至50%，至快30分钟即可将内置4500mAh大电池充至100%，等效100W单电芯产品的充电速度，带来旗舰级快充体验;还拥有全链路充电24重防护以及智能充电策略，也让iQOO Z6“手机充得安心，电池寿命更长”。

iQOO Z6以“光学防抖普及者”的姿态，千元价位首次带来6400万像素OIS主摄，配合优秀算法日常出好片可谓轻而易举，更能让用户可以拍摄非常有质感的夜景大片和清晰的运动照片，让创意不受“抖动”束缚。

玩游戏，那是认真的!iQOO Z6的游戏操作全维度进化，带来4D沉浸游戏体验。首先，iQOO Z6全新定制高规格120Hz原色护眼LCD屏，通过德国莱茵TüV全局护眼认证，支持7档变速高刷和240Hz触控采样率，并支持10倍触控分辨率，真是护眼好看又跟手;搭载X轴线性马达，可模拟6款罗技和4款洛斐机械键盘的真实打字体验，并支持4D游戏振感，带来生动、真实、干脆的触感反馈;拥有全链路音质提升技术，优化音质传输的每个环节，保证最佳音质体验;具备来自旗舰的体感操控，拓展游戏操作新维度。iQOO Z6还拥有高帧率游戏专区和专属电竞教练，通过软硬件结合帮助每个用户都能成为“游戏高手”。

iQOO Z6的外观设计灵感来源于光，迸发出十足的速度感与能量感，拥有金橙、星海和墨玉三大配色，摄像模组采用灵感光环设计，机身则由灵动棱线和加速曲线勾勒而成，带来舒适的握持感。

同时发售的“续航王”iQOO Z6x内置6000mAh超大电池，充电宝级的电量彻底治愈用户的续航焦虑症，并支持OTG反向充电;拥有44W闪充，35分钟便能从1%充至50%;搭载优秀的五重冰封散热系统，可让天玑810的温度直降10℃，日常使用非常流畅;具有优质LCD显示屏，通过德国莱茵TüV低蓝光认证，带来舒适屏幕观感;配备最大音量85dB的雷霆扬声器以及3.5mm耳机孔，让音质享受更愉悦;后置5000万像素双摄，轻松满足日常拍摄需求;具备炽橙、蓝和黑镜三个经典配色，极具iQOO独特的年轻气息。

以千元机的身份，带来充电续航好、拍照好和游戏好的全面享受，iQOO Z6系列确实诚意满满，心动的朋友抓紧时间抢购吧!