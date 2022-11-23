双芯再升级！OPPO Reno9 Pro+性能将叫板旗舰？

【天极网手机频道】 在OPPO的产品线中，OPPO Reno系列凭借着高颜值的外观设计、均衡稳定的性能体验以及出色的充电与续航能力，受到了不少消费者的喜爱。上半年发布Reno系列更是以“双芯人像旗舰”之称，在影像方面突围，备受媒体与用户的一致好评。如今，OPPO Reno9系列发布在即，关于其配置，网上已有相关的爆料信息，我们可以一起来简单看看。

从目前各方的爆料信息来看，OPPO Reno9系列分为OPPO Reno9、OPPO Reno9 Pro、OPPO Reno9 Pro+共三款机型，分别搭载骁龙778G移动平台、天玑8100-MAX移动平台、第一代骁龙8+移动平台。这三款均是今年深受用户好评的处理器，尤其是天玑8100-MAX，性能与骁龙888比肩，功耗却更低，给用户带来了均衡稳定的性能体验。

不过，令笔者更为惊讶的是，OPPO Reno9 Pro+直接配备今年旗舰机专用的第一代骁龙8+移动平台。这款高通的旗舰处理器，放在如今的手机市场中，其性能水平依旧处于第一梯队水准，确实足以比肩大部分旗舰手机。同时，采用双芯策略的Reno9系列，其还会内置OPPO自研的马里亚纳 MariSilicon X芯片，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，势必会在手机影像方面实现新的突破，这倒是值得期待。

此外，在系统方面，OPPO Reno9全系配备的自然也是此前发布的ColorOS 13。其秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，能够为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。更多相关信息，可以关注11月24日的OPPO新品发布会。