谷歌Pixel 7系列手机售价曝光，拥有三种配色，4234元起售！

作者：骷

【天极网手机频道】此前，谷歌宣布将于北京时间10月6日晚上11点举行新品发布会，推出包括Pixel 7系列在内的多款新品，今日就有网友曝光了谷歌Pxiel 7系列手机的售价和配色。

据国外用户爆料，国外电商平台 已经出现了谷歌Pixel 7系列新机的信息，代号为“Panther”的谷歌Pixel 7售价599美元，约合4234.93元人民币，拥有“雪(白色)”、“黑曜石(黑)”、“柠檬草(绿)”三款配色。代号为“Cheetah”的谷歌Pixel 7 Pro 机售价 899 美元，约合6355.93元人民币，拥有“黑曜石(黑)”、“淡褐色”、“雪(白色)”三款配色。相比去年的谷歌 Pixel 6 系列手机，谷歌 Pixel 7 / Pro 手机的起售价并没有改变。

据海外爆料人士最新发布的信息显示，近日型号为 GE2AE、GP4BC、GQML3 以及 GVU6C 的四款谷歌新机已得到确认，其中 GQML3 和 GVU6C 对应的是谷歌 Pixel 7，而 GE2AE 和 GP4BC 则对应的是谷歌 Pixel 7 Pro。

此前就有国外的网友提前上手了Pixel 7以及Pixel 7 Pro两款机型，并向用户展示了两款原型机的外型以及屏幕等参数信息。与Pixel 6对比，Pixel 7的边框更窄，尺寸更加小巧，在握持手感方面有一定的提升。小巧的机身同样体现在重量上，Pixel 6机身宽度为74.92mm，重量为205g，而Pixel 7机身宽度为73.20mm，重量为195g。相较市面上普遍的200g+机型，这次的Pixel 7将重量控制在了200g以内，在整体的使用体验上相信会有不小的提升。

而Pixel 7 Pro对比Pixel 6 Pro也有着不小的提升，Pixel 7 Pro的厚度为8.82mm，包含相机凸起处的厚度为11.50mm。相比Pixel 6 Pro的9.02mm厚度有着些许的提升，但如果包含相机凸起的厚度，则两者均为11.50mm。 不过在重量方面，Pixel 7 Pro要比Pixel 6 Pro重1g，达到了209g。

全新的谷歌 Pixel 7 系列旗舰将搭载新一代自研处理器 Tensor 2，该芯片仍然由三星代工，采用三星 4nm LPE 工艺，由两颗高性能超大核 Cortex X1、两颗大核 Cortex A78 和四颗小核 Cortex A55 组成，还将会采用 ARMv9 指令集，安兔兔跑分有望突破 80 万分。

根据国内爆料博主透露，谷歌Pixel 7系列新机将由国内的富士康代工，包括Pixel旗舰以及Fold折叠屏。手机采用了2K居中单孔柔性屏+50MP超大底主摄潜望多焦段影像+Tensor2自研处理器，工程机高配采用了IMX787副摄和陶瓷机身，而折叠屏就是常规的大屏内折。

有爆料者表示和 Pixel 7 Pro 都将使用 11MP 的三星 3J1 作为前置传感器，使用与上一代相同的三星 GN1 主传感器和索尼 IMX381 超广角，区别在于今年的 Pro 款长焦传感器改为了三星 GM1。在核心配置上，Pixel 7配备8GB内存、128GB存储，Pixel 7 Pro配备12GB内存、256GB存储。

目前谷歌Pixel 7系列新机已经通过了FCC认证，将会在10月6日开启预购，并且在10月13日正式开售。不过该系列并不会在国内发售，想要体验的用户只能通过海淘，而且许多功能并不支持在国内使用，所以在国内还无法拥有完整的体验。在今年手机价格普遍微涨的情况下，这次Pixel 7系列已经保持和去年相同的价格，也算是给了消费者一点惊喜吧。