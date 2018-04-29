华为回应自研系统：目前尚未打算发布自有OS 重心仍在安卓

【天极网手机频道】随着中美贸易摩擦继续升级，中兴通讯成为首个“牺牲品”，被美国政府施以7年出口禁令。据悉，7年时间内，中兴将无法使用高通的芯片、谷歌的授权安卓系统等等所有美国公司产品和技术。



中兴通讯

毫无疑问，中兴事件给国内企业敲响了警钟，在核心技术方面，不可高度依赖他人。而最新消息显示，与中兴起名的华为公司，继完成自研芯片之后，正在着手开发自主操作系统。

日前，有港媒援引知情人士消息，华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Android。据知情人士表示，在2012年美国对华为和中兴通讯进行调查后，该公司就开始构建自己的操作系统。该人士表示，华为还拥有自己的平板电脑和个人电脑操作系统。



华为任正非

知情人士还透露，这项计划是由华为创始人任正非发起的，并从未被中断，因为它被视作为“最坏情况”做准备的战略投资。

针对港媒这一报道，华为公司今日给出回应。华为表示，在可预见的未来，华为没有发布自有OS(操作系统)的计划，“我们的重心在Android OS产品;我们对移动OS采取开放的态度。我们不断努力通过持续创新、行业开放合作为消费者提供优质的综合体验，并将致力于此。”



华为公司

而这一说法，与荣耀手机总裁赵明如出一辙。彼时，赵明称透露，华为有能力做到自研系统，“但目前我认为这并非必要的，因为我们与谷歌合作密切，并将继续使用其安卓系统。”



华为P20 Pro

小编以为，只要自己掌握了核心技术，才能真正做到“朋友来了有好酒 ，豺狼来了有猎枪 ”。对此，大家怎么看呢？

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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