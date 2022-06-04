三星Galaxy Z Fold 4开始量产，将配备更纤薄铰链

作者：毛毛

【天极网手机频道】众所周知，三星是比较早推出自家折叠屏旗舰的厂商，Galaxy Z Fold系列凭借卓越设计、顶级硬件、创新技术等多维一体，吸引众多用户的同时彰显了三星在折叠屏领域的领导力。深厚的技术底蕴和持续不断的科技创新能力，不仅建立了坚固的技术护城河，更一直占据着市场的绝对优势。根据最新消息，三星Galaxy Z Fold 4折叠屏部件已经开始批量生产，并且将配备更纤薄铰链，预计会在8月份正式发布。

结合此前爆料的消息，三星Galaxy Z Fold 4内屏尺寸为7.6英寸， 外屏尺寸则为6.2 英寸，屏幕刷新率均为120Hz。影像上采用的是5000 万像素的主摄、1200 万像素的超广角摄像头和 1000 万像素的长焦镜头系统。在核心配置上，三星Galaxy Z Fold 4采用高通骁龙8 Plus Gen 1 处理器，配备了12GB的运行内存，并且提供了256GB与512GB两个存储版本;其内置4400mAh电池，同时支持25瓦快速充电。

根据以上信息可以看出，三星Galaxy Z Fold 4在外观上没有大幅的改动，最大的几项提升在于内部的铰链设计、外屏尺寸的不断变化、内屏素质以及刷新率的提高等等。另外，还有消息称三星Galaxy Z Flip 4也将一同推出，三星Galaxy Z Flip系列凭借小巧精致的走量单品以及在渠道上两款折叠屏手机的价格下探，使得这两款系列产品拥有了不少的用户量。



三星Galaxy Z Fold 4



价格方面，去年三星Galaxy Z Fold 3发布时价格来到了14999元，而三星Galaxy Z Fold 4在外观没有什么变化、内部结构变化也比较小的情况下，价格应该会再降一点，如果感兴趣的用户不妨持续关注三星官网消息。