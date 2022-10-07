小米13系列已开始NPI，将支持120W快充！

作者：骷

【天极网手机频道】最近，有爆料称，设备代号为M1 的小米 13 Ultra 已进版开始 NPI ，这也意味着小米13系列新品距离发售的时间越来越近。

NPI 是 New Product Introduction 简称，意思是新产品导入，介于工厂与研发之间的桥梁，就是要把新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

此前就有消息称，小米 13 标准版将采用四边几乎等窄的直屏，小米 13 Pro 将采用 6.7 英寸左右的 2K 分辨率 120Hz 刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计。小米 13 标准版将采用 6.36 英寸左右的 2.5D 柔性屏幕，支持 120Hz 高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

影像方面，该机拥有三颗 5000 万像素摄像头和两颗 5000 万像素摄像头 + 另一摄像头版本，该系列机型的副摄多采用 5000 万像素摄像头，并且主摄和中长焦有所升级。同时，较晚发布的小米 13 Ultra 预计会将新模组和部分传感器再进行升级。

早在八月份，雷军就在社交媒体上发文表示，“下一次 Ultra 旗舰手机将在我们的全球市场上销售!”直指小米 13 系列，特别是小米 13 Ultra 将面向全球发售，预计将搭载徕卡影像。除了继续采用 1 英寸超大底索尼 IMX989 传感器之外，小米 13 Ultra 预计还将弥补快充缺憾，搭载超百瓦快充。

据悉，该系列新机将会于11月正式发布。这是因为高通骁龙峰会将在11月14日至11月17日期间举行，按照高通此前的惯例，这次高通也会在该峰会上推出骁龙8 Gen2手机芯片。届时，手机厂商将会推出基于骁龙8 Gen2的机型。

相比高通骁龙8+相对于骁龙8小打小闹版的升级，骁龙8 Gen2可是实打实的全方位升级。据之前的爆料，骁龙8 Gen2将同样由台积电代工，采用4nm制程工艺打造，并将继续采用1+3+4的三丛集架构设计，CPU将由一颗超大核，三颗大核以及四颗高能效核组成，而超大核可能是ARM Cortex X系列。

不过也有其他博主出来爆料，表示骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

如果说小米12S Ultra是小米首次携手徕卡的试水之作，那么小米13 Ultra则可能是集大成者，在影像系统方面经过这么长时间的打磨，或将带来颠覆现有影像表现的体验，值得期待。