最强中端机？iQOO Neo7将于10月20日发布，搭载天玑9000+

【天极网手机频道】昨日，iQOO官方正式宣布将在10月20日晚上7点举办iQOO Neo7新品发布会，而此前官方已经展示了这款机型的小尾巴。

从官方放出的图片来看，iQOO Neo7外观相较iQOO Neo6差别不大，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，只是闪光灯等部分细节设计有所不同。

此前该机就已经现身Geekbench，同时已经入网工信部，将会搭载天玑9000+处理器。iQOO Neo7型号为vivo V2231A，搭载天玑9000+处理器，Geekbench 5单核跑分1231，多核跑分4251，配备12GB内存。

根据此前的爆料，iQOO Neo7处理器从之前的天玑9000换为天玑9000+，将主打全新FHD+ 120Hz护眼电竞直屏、5000万像素IMX766V大底主摄、以及120W双电芯快充。此外，iQOO Neo7 预计还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC 和红外遥控功能。

在机身配色方面，iQOO Neo7可能会提供几何黑，波普橙与印象蓝三种配色款式，至于iQOO Neo7 SE新机，这款产品没有波普橙配色，但会新加入蒙太奇的款式。根据之前的消息透露，iQOO Neo7 SE将会搭载天玑8100处理器，内置有5100mAh电池并支持80W有线快充。

作为这次重磅芯片，天玑9000+相较天玑9000并没有改变内部的架构，依然采用一颗X20的大核，三颗A710的中核以及四颗A510的小核组成的三丛集，其中X20这颗大核的核心频率从3.05GHz提升到了3.2GHz，其他两个丛集保持不变。

天玑9000+依旧采用台积电4nm工艺制官方宣称CPU性能比起天玑9000提升了5%左右，GPU性能则提升了10%左右，从参数上来看GPU并没有更换，只是前代的超频版，从GPU性能提升10%来推算，大概由原来的850MHz提升到了940Mhz左右。

GPU方面天玑9000+与前代并无变化，依旧采用Mali-G710十核GPU，只是主频稍稍提升，具体频率未知。本次天玑9000+将最高支持2K+144hz的屏幕刷新率，而前代仅支持2K+120hz。在Geekbench中，天玑9000+ CPU单核1300多分，多核4300多分，在目前的安卓芯片中表现最好，堪称安卓最强CPU。

从整体性能的提升上相较前代天玑9000并不是十分巨大，但是前代天玑9000得益于台积电的先进工艺，一度压着高通的骁龙8打，这也让不少消费者对联发科处理器的印象有所改观。后来高通投靠台积电，推出了升级版的骁龙8+处理器，相较前代有了一个不小的提升，也使得天玑9000+应运而生。

据悉，这款堪称是年度“最香天玑9000 +手机”的iQOO Neo7有望刷新中端旗舰的配置，同时可能成为今年双十一的爆款产品。相较前代iQOO Neo 6 2799元的起售价，iQOO Neo7在定价方面预计也会在2799元左右，加上双十一的加持，只能说这款机型很有可能在这个特殊的时间点拿下好的成绩。