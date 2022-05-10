谷歌也做折叠屏？Pixel Notepad预计第三季度开始量产

作者：云隐

【天极网手机频道】“时尚是一个轮回”，这句话对于手机圈也一样，当翻盖手机被历史淘汰之后，它又以一种新的方式重新出现，那就是如今各大手机厂商力争布局的“折叠屏手机”。作为全新的手机形态，折叠屏在某种意义上算是一种体验型或尝鲜型产品，各大厂商均在不断探索的阶段。但是，折叠屏手机确实手机厂商重新布局高端市场的一款重要产品，因而厂商们纷纷推出自家的折叠屏手机。

近日，有外媒表示，谷歌也开始做折叠屏手机了，并且预计今年第三季度开始量产。根据爆料信息显示，谷歌折叠屏命名为Pixel Notepad，搭载自研的Tensor芯片，外屏配备一块5.8英寸屏幕，大小尺寸与三星Galaxy Z Fold 4相似。影像方面，采用1230万像素IMX363传感器，一个1200万像素IMX386超广角传感器，以及两个800万像素IMX355自拍传感器。售价方面，Pixel Notepad预计售价1400 美元。

从相关的参数来看，这款折叠屏手机外观上可能与OPPO Find N相似，属于轻巧类型的，预计机身重量不会很重。而在配置上，依旧是“堆料”，将Pixel数字系列上的配置放置到折叠屏手机上，只不过有着自己独特的自研芯片，倒是一个不小的优势。笔者以为，谷歌在折叠屏方面所采用的的关键技术尚未明确，大部分用户关心的屏幕折痕、折叠次数等问题，是否能够得到解决或优化，还亟待考量。

此外，作为与iOS系统分庭抗礼的Android系统，谷歌在系统上是否会针对折叠屏做相关的优化，也是值得我们期待的，这或许能够为其他安卓厂商提供另类的优化方案，带来适配性更强的系统。