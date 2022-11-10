自研芯片V2亮相，vivo核心技术研发再获新突破

【天极网手机频道】11月10日，vivo举办了“双芯x影像技术沟通会”。会中围绕影像、性能，介绍了vivo与MediaTek的深度合作、vivo新一代自研芯片等新技术，展示出vivo在自主研发、开放合作方面的最新成果。

vivo产品副总裁黄韬、芯片规划中心总监吴洪涛、影像多媒体中心高级总监杜元甲、X系列产品经理王博、MediaTek总经理陈冠州出席了此次技术沟通会，分别进行了宣讲或致辞。

vivo产品副总裁黄韬出席沟通会并致辞

自研芯片V2架构迭代，带来极致算力与能效比

2021年以来，vivo开创并坚持了自研芯片技术道路，不断打磨人无我有、持续迭代的底层核心能力。这一努力也通过V1、V1+两代自研芯片获得了市场的认可。此次，自研芯片V2以全新迭代的AI-ISP架构，翻开移动影像的新篇章。

自研芯片V2三大单元升级

自研芯片V2带来兼容性和功能性的全面提升，对片上内存单元、AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。提出FIT双芯互联技术，在自研芯片V2与天玑9200旗舰平台之间建立起全新的高速通信机制，使两颗架构和指令集完全不同的芯片在1/100秒内完成双芯互联同步，实现了数据和算力的优化协调与高速协同。

FIT双芯互联技术，实现数据和算力的优化协调与高速协同

得益于近存DLA(vivo自研AI深度学习加速器)模块和大容量专用片上SRAM(高速低耗缓存单元)，自研芯片V2对算力容量、算力密度和数据密度进行了重新匹配，大幅提升片上缓存的容量和运算速度。与通常NPU采用的DDR外存设计相比，SRAM数据吞吐功耗理论最大可减少99.2%，相比传统NPU能效比提升200%。

FIT双芯互联和近存DLA的结构设计使自研芯片V2的AI-ISP架构得以建立，并与平台芯片NPU实现ISP算法和算力的互补，实现极致的图像处理效果和极致能效比。

自研芯片V2全新架构，兼容性和功能性全面提升

自研影像算法迭代，协同V2影像算力拓展全场景专业成像

作为vivo的四条长赛道之一，移动影像能力始终是vivo旗舰机型的核心优势。伴随自研芯片V2带来的强大AI算力，这一优势将进一步增强。本次沟通会上，vivo带来了长焦影像、运动抓拍、暗光抓拍等进阶版自研影像算法，在自研芯片V2固化算法能力和新增HDR、NR和ProMEMC的加持下，将vivo移动影像技术推向新的高度。

vivo自研影像算法

以光学超分算法为核心的“超清画质引擎”，可以恢复5倍以上焦段约35%的清晰度信息;Ultra Zoom EIS技术综合了IMU、OIS和EIS三大模块，在高倍变焦拍摄过程中有效抵消抖动，确保预览画面稳定性，即使手持也能稳稳运镜，为vivo的长焦能力带来质的飞跃。

vivo长焦能力全面提升

为解决快门延迟问题，缩短手机拍摄与专业相机之间的差距，vivo研发了“零延时”抓拍和新一代运动检测算法。通过优化图像处理流程提升传感器启动速度，将快门延迟时间缩短到30ms，达到专业相机水准。按下快门即可迅速成片，大幅提升vivo移动影像对运动对象的抓拍能力，帮助用户抓住更多生活中转瞬即逝的美好瞬间。

RawEnhance2.0算法，提升暗光环境下抓拍能力

为满足专业用户的全场景影像需求，vivo还通过算法叠加和摄影全链路优化实现了暗光抓拍功能，大幅提升传感器在暗光场景下的感光能力;通过多帧融合技术和自研RawEnhance 2.0算法实现运动画面叠加、消除拖影，使用户能够在暗光环境下轻松捕捉高品质的动态画面。

五大联合研发功能，深度释放天玑9200旗舰平台潜能

MediaTek总经理陈冠州出席沟通会

vivo始终坚持与供应链合作伙伴打造“强强联合”的产业生态，通过持续的联合研发、联合调校打造深度定制、更具竞争力的元器件和整机产品。本次亮相沟通会的MediaTek最新一代旗舰SoC平台――天玑9200便是典型代表。它基于台积电第二代4nm制程技术开发而成，有着更高性能、更低功耗的旗舰级表现。vivo在极早期就介入了天玑9200旗舰平台的研发，通过双方长达20个月的密切合作，带来以MCQ多循环队列、王者荣耀自适应画质模式、芯片护眼、APU框架融合以及AI机场模式为核心的5项联合研发重磅功能。

强强联合，vivo与MediaTek五大联合研发功能

MCQ多循环队列是为发挥CPU极致性能而重新定义的一款全新处理引擎，最多可支持CPU和UFS之间的8通道数据传输，让应用软件的切换和后台下载唤醒更快、更流畅。

王者荣耀自适应画质模式，是由vivo、MediaTek、王者荣耀三方联合研发，基于MAGT游戏自适应循环开发的一项黑科技。开启自适应功能后，26℃环境下，在王者荣耀120+极致配置下运行1小时，游戏帧率接近满帧，均方差仅有0.92，达到业界顶级水平。

芯片护眼技术通过实时监测画面蓝光占比，通过创新性的算法并硬化成IP的方式实时降低蓝光，让高能可见蓝光占比小于5%，色偏程度降低12%。同时根据监测结果动态调整画面色彩效果，在降低蓝光的同时保证屏幕不偏色。

APU框架融合则是vivo基于天玑9200旗舰平台第六代APU的硬件特性，将MediaTek的底层通用能力，封装到自研VCAP异构计算加速平台中。从平台底层到框架层实现深度优化，让算法在多个处理器之间协同调度，带来显著的能效提升，并以此推出相机超清文档、实况文本等功能。

AI机场模式可在用户乘机飞行期间实现平均节能30%;关闭飞行模式后，最快可在1.52秒内迅速恢复网络连接，让复网速度快人一步。

系统内核级联合调校，多场景展现旗舰平台极致性能

除了联合研发，vivo与MediaTek还就多项细节进行了联合调校，帮助天玑9200旗舰平台发挥极致性能。经过vivo和MediaTek的共同攻关，天玑9200性能再一次突破极限，安兔兔实验室跑分超过128万。

vivo天玑9200工程机跑分成绩

游戏场景下，vivo带来了游戏超分等黑科技，并通过疾速启动引擎和网络加速引擎对游戏体验进行多环节、全方位优化;影像场景下，首次以极低的功耗实现了先进的循环视差网络，大幅优化能效表现，能耗降低15%。尤其在4K 60帧极限录像场景中，天玑9200的功耗相比天玑9000，足足降低了25%。

vivo产品副总裁黄韬总结陈词

自研芯片V2展现了vivo通过持续迭代底层核心技术不断赢得用户和市场的决心和努力;随之不断强化、推高的移动影像技术则帮助vivo进一步站稳高端旗舰定位;与全球顶级SoC旗舰平台的持续深度合作及丰硕的成果表明了vivo在联合研发之路上矢志不渝的开放态度和深厚功底。

正如vivo产品副总裁黄韬在沟通会上所说：科技要用产品说话，自研芯片是vivo的底气;技术自研是一条壁垒很深、需要长期积累的发展道路，vivo一直以来坚持埋头种因，不仅是希望能够做的比别人更好，走的比别人更踏实、更长远，更是希望能够让市场和消费者通过vivo的每一代旗舰产品，感受与世界的美好联结。