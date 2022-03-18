《中国专利能力领先企业榜单》发布：OPPO位列第二，创新实力再获认可

作者：LL

【天极网手机频道】对于科技厂商来说，拥有专利数量的多少，在很大程度上是能够反映该厂商的创新能力。《中国专利能力领先企业榜单》作为国内较为知名的数据榜单，是能够为大众提供一些参考意义的。日前，智慧芽旗下智慧芽创新研究中心公布了《中国专利能力领先企业(2017-2021)榜单》，华为、OPPO、京东方、美的集团、国家电网位列近五年专利综合能力前五。

据了解，这份榜单以智慧芽平台1.7亿条全球专利数据为基础，分析了中国企业从2017年至2021年在全球范围的专利总申请量、发明专利授权量、PCT(Patent Cooperation Treaty)国际专利申请量以及专利被引量四大数据维度。国内头部厂商的OPPO位列第二，其创新实力再次得以验证。

OPPO之所以能够榜上有名，并且取得如此优异的成绩，与其这五年间的各项专利成果有关。在2017-2021五年期间，OPPO全球的专利申请量超过5.5万件。其中，发明专利授权量超过1.5万件，位列中国企业第二位，PCT国际专利申请量和专利被引用量也分列企业第三、第四位。

因此，无论从哪个方面来看，OPPO都显示出了强劲的研发实力以及突出的创新水平，为用户带来了优良的产品。例如：近期发布的OPPO Find X5系列，自研的马里亚纳 MariSilicon X就让人眼前一亮，见证了这款双芯旗舰的强大性能。

作为全球领先的科技企业，OPPO一向重视技术积累和研发创新，持续通过自研技术专利保护和高价值技术专利收购，稳步拓展全球专利布局。笔者以为，未来，OPPO势必会持续加大研发投入，突破核心底层技术，用关键技术解决关键问题，向生态型科技公司迈进，更多更好的研发成果，值得期待。