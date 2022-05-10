新机正确打开方式：有你喜欢的吗？

作者：毛毛

【天极网手机频道】近段时间以来国内手机圈可以说是热闹非凡，各家手机厂商都陆续推出了自家新品，包括了旗舰机型、折叠屏机型、主流机型以及各款细分类目的机型，而且还涵盖了各价位段，让大家的选择更多。

OPPO K10

一直以来，OPPO K系列以硬核气质来打造轻旗舰，凭借着超值价格和高性能表现，深得广大硬核玩家的喜爱。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10在屏幕素质、影像技术等方面也再次突破，内置旗舰级芯片，更有六大“神装”辅助，游戏畅爽无阻。不仅如此，OPPO K10系列还在外观设计上也进行了大胆创新，打造出不同于以往的电竞级硬核外观。

这一次OPPO将曲线美学带到了OPPO K10系列上，机身背部以柔和的曲线呈现硬核的外观。OPPO将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

值得一提的是，OPPO K10系列机身内部元器件接近 1：1平衡配重，单手持握时不再“头重脚 轻”。摄像头模组与背板之间，也选用黄金曲线平滑过渡，三边等距的“火山台地”自然隆起，横向游戏场景握持手感更佳。一体式机身背板，醒目的全新K10系列镭射符号更加彰显个性，哑光磨砂的高级质感与握持手感二者兼得。

OPPO K10正面则是搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富;6档变速调节针对不同的场景适配不一样的帧率，这样可以有效保证用户使用体验效果的同时还能智能降低功耗。

价格方面，OPPO K10 8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元;OPPO K10 Pro 8GB+128GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价3199元。目前新机正在热销中，用户可上OPPO官方商城以及各大电商平台进行了解以及购买。

vivo X Note

vivo X Note是近期大势新机，虽定位是商务旗舰，但影像能力可是十分能抗的。为了带来远近皆好，清晰真实的影像效果，vivo X Note前置搭载一颗1600万像素镜头，后置搭载了旗舰少有的全焦段旗舰四摄模组，5000万像素0IS超大底主摄+4800万像素114°超广角主摄+1200万像素IMX663专业人像镜头+60倍OIS潜望式超远摄镜头给用户带来高质量影像体验。

vivo X Note镜头搭载蔡司T*镀膜，拥有强大的抗眩光能力，增强可见光透过率，提高画质且准确还原物体色彩。除了硬件参数，vivo X Note还搭载了vivo自研影像芯片V1，在整体影像系统中，V1可同时服务于用户在拍照和录像时的影像需求，能够通过软件与硬件的强强联合，配合更高速处理优化的算法，实现影像实力的显著提升。简单来说，V1芯片的主要能力就是聚焦在夜景和视频等方面，并且为用户带来更优质的影像体验。

同时，得益于V1在高速数据处理方面的优势所在，vivo X Note能够在低功耗条件下实现实时预览，在拍照预览界面即可看到接近成片的亮度效果并手动调节想要的曝光强度，期间手机会提示夜景拍摄所需时间并保证手机稳定性。

虽然是一款专业影像芯片，但vivo V1芯片的能力并不止步于手机摄影。近年来，手游成为不少人使用手机时不可忽视的需求之一，商务人士也不例外，而高帧率高分辨率的手游对于手机的性能与功耗都提出了不小的挑战。加之vivo X Note有着全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片的加持，采用先进的4nm MEP制程工艺，基于ARMv9指令集公版Cortex核心打造的Kryo780 CPU，集成 Adreno730 GPU和骁龙X65 5G基带等，带来更强劲动力和更畅爽体验。

售价方面，vivo X Note 8GB+256GB版本售价为5999元、12GB+256GB 版本6499元、12GB+512GB版本 6999元。目前新机正在热销中，感兴趣的用户不妨去了解一下。

iQOO Neo6 SE

iQOO Neo6 SE提供了星际、霓虹、炽橙三款配色，在小编手中的这款是霓虹配色。正如其命名一般，后盖的整体观感像是霓虹灯一般绚丽，但又多了一种迷离的朦胧感。正面采用一块6.62英寸的AMOLED屏，同样为E4的发光材料，支持最高120Hz的刷新率以及2400×1080的分辨率。

在性能方面，iQOO Neo6 SE搭载的是骁龙870。这款曾被众多用户喜爱的一代神U，采用7nm制程工艺，1+3+4八核心设计，相较于骁龙865，CPU与GPU性能均提升10%左右。iQOO Neo6 SE还是相当稳定的，基本能够稳定在120FPS左右，并没有出现卡顿、掉帧等不适情况。同时，在1200Hz瞬时触控采样率与双指360Hz触控报点率的作用下，iQOO Neo6 SE在游戏时的跟手性很强，操作起来更加得心应手，释放技能时也很丝滑。

散热作为影响游戏体验的重要因素之一，想必也深受玩家们的关注。iQOO Neo6 SE采用叠瀑液冷散热系统，还拥有大面积液冷VC均热版，能够更加直接有效地降低手机的核心温度。

iQOO Neo6 SE配备的是一套后置三摄影像模组：6400万像素的主摄镜头、800万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头。从这套硬件来看，高像素主摄的加持下，手机拍摄的画面清晰度势必会比较高，能够呈现出的细节预计也不会少。

iQOO Neo6 SE配备的是80W的双电芯闪充，这显然是比较具备诚意的充电策略，配合4700mAh的大电池，手机的整体续航能力完全是同档位手机中的佼佼者。总体来看，iQOO Neo6 SE各方面表现还是不错的。

iQOO Neo6 SE即将于明天正式发售，8+128版本售价1999元;8+256版本售价2299元;12+256版本售价2499元。提供星际、霓虹、炽橙三种配色可选，同时支持价保618，近期有购机需求的小伙伴可多多关注。