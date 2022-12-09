高精准实时离线语音翻译，贸人科技正式发布“咨寻翻译官”APP

【天极网手机频道】随着经济全球化的发展，翻译耳机市场在国际市场上牵起一波热潮，方便了不同人士跨国界跨语言交流。但随着时间的推移，翻译耳机的缺陷被用户所感知，效果褒贬不一。在飞机上和全球很多地方没有网络不能翻译？普遍翻译耳机音质体验不好，出门带两个耳机不方便？翻译语种少，翻译精度不高，翻译速度慢？……

从用户感受出发，针对用户的痛点，全球领先的智能语音翻译技术公司深圳市贸人科技经过多年的研发，创新推出了高精准实时离线语音对话翻译，让你在没有网络的情况下也能翻译的APP“咨寻翻译官”(WOOASK)。

“咨寻翻译官”APP支持中文、英文、日语、韩语、俄语、德语、法语、西班牙语等8种主流语言高精准实时离线语音互译。无网络也可以翻译，翻译精准度高达97%，翻译速度快，毫秒级响应，没有网络也没关系!不仅如此，APP还支持127种语言实时在线语音互译(71种语言，56种口音)，在线翻译语种多，再小的语言也能翻译。

每个人对于音质的要求是不一样，感受也是不一样的，因此每个人都有适合自己的耳机。针对普遍翻译耳机音质不好的问题，解决用户为了翻译更换耳机的麻烦，“咨寻翻译官”APP为用户量身订造了一项将自己的耳机变成翻译耳机的功能，还省去了用户额外花钱购买翻译耳机的成本。

用户可以将自己的蓝牙耳机通过蓝牙连上手机，打开“咨寻翻译官”APP翻译耳机界面，一秒钟就可以变成翻译耳机。翻译的时候一人带一个耳机，让翻译操作更方便、交流更自然

极大提升了用户的翻译体验，从此耳机不再只能听歌、打电话，而且还可以翻译。

深圳市贸人科技作为全球领先的智能语音翻译产品和解决方案提供商，从客户角度出发推出的“咨寻翻译官”(WOOASK) APP，十分适合有翻译需求的用户下载试试。而“咨寻翻译官”砥砺前行，挺入创新技术无人区，也极大地拓展智能语音翻译的创新空间。在当今市场，我们很难找到与其出发点相匹配的同类产品。相信“咨寻翻译官”的出现，将进一步丰富智能语音产品的使用场景。如果大家有语音翻译需求，可以在各大应用商店/市场搜索“咨寻翻译官”下载体验。

不懂外语，交流有障碍!就用“咨寻翻译官”APP!