这些提倡绿色出行且免费下载的精致创意公交卡卡面，全部来自iPad设计

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月22日消息，以世界地球⽇为契机，⿎励⽆纸化创作，倡导绿⾊出⾏，知名设计杂志卷宗Wallpaper*联合北京⼀卡通、上海交通卡、⼴州岭南通启动 “Made on iPad――世界地球⽇北上⼴电⼦交通卡卡⾯设计⼤赛”，邀请所有创作者以“世界地球⽇”为主题，使⽤iPad设计公共交通电⼦卡卡⾯图案，⽤创意与想象⼒和北上⼴的交通卡⽤户⼀起传达和实践可持续的精神。

⾃4⽉22⽇地球⽇起，⽤户可以在北京、上海或⼴州交通卡App上，免费下载地球⽇主题卡⽚，使⽤iPhone和Apple Watch刷交通卡乘坐公交和地铁，让绿⾊出⾏变得更简单⽅便。

本次活动有六副作品获奖，其中肖慧君和Cyan Lin(林佳晨)两位参赛选手的作品让我印象深刻。

作为11英寸iPad Pro和第二代Apple Pencil的用户，肖慧君围绕着花卉植物与动物，展现地球“本⾊”的理念进行了创作。

在采访时她谈到了对“绿⾊出⾏” 的感悟：“在现代快节奏的⽣活下我们可能更多关注的是出⾏效率，⽽忽略了我们在路上遇到的⻛景。我想通过画⾯唤起⼈们发现⾃然之美的感受。植物和动物是与⼈类同样享受同⼀个地球，⼈类对⽣态的保护也正是对⼈类⾃身的保护。”

作为iPad的忠实用户，她还提到了创作的技巧以及感受。iPad的分屏功能可同时使⽤多个App, 在绘图时我可以将参考图⽚放置在同⼀界⾯观察⽐较，⽽不影响其他App的使⽤。

相对于在电脑上的绘图⽽⾔，肖慧君认为使⽤iPad Pro配合Apple Pencil绘图可以使眼⼿同步。她尤其喜欢的⼀个功能是在绘图中Apple Pencil悬停⼀秒可以⾃动修正抖动线条。可以帮助更⾼效与精确的完成作品。

除此之外，iPad Pro配合Apple Pencil有接近纸质⼿绘的真实感。再加上Procreate等软件配合，iPad可以发挥出设计师的更多能⼒，同时也简化了在设计与绘图时的⼯序，包括平⾯图形与三维图形，这⼀点让她感到很欣喜。

肖慧君之前在做设计时⽤到的更多的是⼿绘板 + 电脑的组合，但她更想要的是接近纸质⼿绘的真实感与操控画笔完成画⾯的同步感，在⼊手iPad后使我有了更多在电脑上绘图的动⼒与欲望，简洁的操作对我来说⾮常⾹。

而参赛者Cyan Lin(林佳晨)的作品在我看来更具超现实感。

她的创作理念是：追逐，为了⼀代代⼈能看到窗外更美的⻛景。

Cyan在分享作品时提到：“记得有⼀天我在王府井，看到商场和地铁⼝为地球⼀⼩时关闭了很多灯。当发现有其他⼈群⽤实际⾏动去践⾏绿⾊这件事的时候是⾮常令⼈触动的，这会敦促我去思考是不是我也应该从我的⽴场去做些什么？我喜欢⽤插画去做社论类话题的表达，如果通过插画有机会让⼤家更多的关注环境保护绿⾊出⾏这个话题那对我⽽⾔是⼀件⾮常幸运的事。”

Cyan也分享了她使用iPad创作的技巧。借助10.5英寸iPad Pro和第一代Apple Pencil，使用软件Procreate时通过分屏、图层拖拽就可以保存⾄相册。

另外设备间隔空投送节省很多⽂件传输时间，也可以跟朋友分享笔刷。

除了这两名获奖者之外，还有四幅作品获奖。另外还有不少优秀参赛者的作品入围，他们的创作都让人眼前一亮。

以上这些作品都讲自4月22日起在北京、上海或⼴州交通卡App上，免费下载地球⽇主题卡⽚，使⽤iPhone和Apple Watch刷交通卡乘坐公交和地铁。

Apple Pay于2018年上线，现已⽀持全国26个城市的交通互联互通卡，可在全国300多个地级以上⽀持交通互联互通的城市使⽤。⽤户可通过Apple Pay享受和实体交通卡同样本地优惠。

通过Apple Pay来乘坐公共交通也⾮常⽅便。⽤户在刷交通卡之前，不需要额外的操作，不⽤解锁⼿机，不⽤打开任何App，不⽤调出⼆维码，也不需要⽹络链接，只需要把iPhone或Apple Watch顶部靠近读卡机，在锁屏状态即可⼀刷⽽过。

除此之外，为响应世界地球⽇，苹果于4⽉19⽇⾄5⽉29⽇推出Today at Apple“为万物，⻬创造”系列课程，以带动更多⼈加⼊环保⾏动。该系列课程包含11场嘉宾分享课程，其中九场在北京的Apple三⾥屯举⾏，⼀场在Apple成都万象城举⾏，⼀场在Apple昆明举⾏。

参与者可以跟着环保界的摄影师和设计师，从创意视⻆了解⽣物多样性、⽓候变化等环境议题，并探索⽤iPhone或iPad拍摄照⽚、录制视频、设计海报，为地球发声。

同时，参与者也可以参加由Apple Creative培训师讲授的实践课程，掌握各种摄影、视频和艺术创作技巧。

其中包括：艺术技巧(Procreate使⽤⼊⻔)、视频技巧(iMovie剪辑使⽤⼊⻔)、艺术技巧(在备忘录中描绘想法)、光影技巧(⽤iPhone拍摄照⽚)。