iQOO Neo6 SE官宣定档：骁龙870+80W双电芯闪充

作者：云隐

【天极网手机频道】iQOO Neo系列，区别于数字系列的全能旗舰，是iQOO旗下主打游戏体验的手机产品。近期，iQOO Neo6凭借着全新一代骁龙8移动平台、4700mAh大电池、80W双电芯闪充等配置，获得了不少用户的认可，一度斩获了四大渠道“销量及销售额双冠军”。而在4月27日，iQOO官宣即将迎来新成员：iQOO Neo6 SE。

据了解，iQOO通过官方微博官宣将于5月6日正式发布iQOO Neo6 SE，同时透露了一些相关配置。从发布的海报来看，iQOO Neo6 SE将搭载骁龙 870 处理器，配备超频版 UFS 3.1 以及 UFS 深度碎片整理 2.0 技术。其中，对于这款处理器的性能调校高达11轮，是常规机型的4倍，说明iQOO针对这款芯片做了更进一步的优化。而从官方测试的数据来看，玩《王者荣耀》1小时高清画质平均帧率达118.6FPS，显然是比较优异的性能表现，预计游戏体验也会比较出色。

此外，iQOO Neo6 SE搭载80W闪充也已经确定了，而且是与iQOO Neo6的相同的双电芯闪充，充电速率会得到很大的提升。同时，配备4700mAh大电池，最快在30分钟左右就能充满电。与此同时，iQOO Neo6 SE预计会搭载一块6.62英寸FHD+120Hz OLED居中单孔直屏，配备4700mAh的大电池。

笔者认为，iQOO Neo6 SE相比起iQOO Neo6来说，只不过是改变了处理器与屏幕素质。骁龙870作为一代神U，其性能并不会很差，足以运行时下流行的各种大型手游，同时在功耗方面也有着良好的表现。在售价方面，iQOO Neo6的起售价是2799元，那么iQOO Neo6 SE的起售价格预计在2000以下。

所以，综合来看，iQOO Neo6 SE的性价比是相当高的，如果没有过于重度的游戏需求，其实iQOO Neo6 SE本身也是一个不错的选择。至于具体表现如何，可以和笔者一起关注即将到来的新品品鉴会。