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高通公布的19款搭载骁龙865手机中，目前最低售价3599元

2020-02-26 09:33 作者：沫酱龙汤

　　【天极网手机频道】高通今晨公布19款已经官宣、发布或不受NDA限制的搭载骁龙865手机，目前定价普遍在3500以上。比如小米10售价3999元起，iQOO 3售价3599元起，三星更不用说。价格下限得看Realme X50 Pro 和Redmi K30 Pro这款产品的具体定价了。19款详细名单如下：

　　- 华硕ROG Phone III

　　- 华硕ZenFone 7

　　- 黑鲨游戏手机3

　　- 富士通FCNT arrows 5G

　　- iQOO 3

　　- 联想拯救者游戏手机

　　- 努比亚红魔5G

　　- OPPO Find X2

　　- Realme X50 Pro

　　- Redmi K30 Pro

　　- 三星Galaxy S20, S20+,S20 Ultra

　　- 夏普AQUOS 5G

　　- 索尼Xperia 1 II

　　- vivo APEX 2020概念手机

　　- 小米10/10 Pro

　　- 中兴10s Pro

　　骁龙865

　　iQOO 3

　　骁龙865去年12月发布，高通选择的是台积电7nm工艺并采取外挂X55基带的方式。资料显示，骁龙865支持双模5G，支持Sub-6GHz/毫米波、TDD/FDD、NSA/SA、DSS(动态频谱共享)、载波聚合。同时，在拍照、人工智能、游戏方面上也有所提升，包括支持4K HDR视频拍摄、集成第五代AI引擎。骁龙865平台拥有两倍于之前的AI运算性能，甚至支持每秒最高2亿像素的图像运算能力，可支持 8K 30fps的视频录制。骁龙865在CPU、GPU、AI以及相机等多个方面都比上一代突出。

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沫酱龙汤

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