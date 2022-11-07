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iPhone 14 Pro近期产能大幅降低，预计将影响第四季度销量

2022-11-07 13:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】iPhone 14系列中，iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max的销量口碑，明显要优于iPhone 14 Plus和iPhone 14。尤其是iPhone 14 Plus，它的表现甚至只能说是差强人意。双十一各大电商的销量排行里，其他三兄弟因为不错的的优惠力度而上榜，iPhone 14 Plus却与榜单无缘。 

iPhone 14 Pro近期产能大幅降低，预计将影响第四季度销量

  实际上，在初期的溢价阶段，iPhone 14 Plus也是该系列中最快开始降价的型号。如今经双十一大促洗礼，iPhone 14 Plus俨然是iPhone 14系列中销量表现最差的型号。不过接下来这种“垫底”的情况或许将有所“改善”，因为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max产能出现问题。 

iPhone 14 Pro近期产能大幅降低，预计将影响第四季度销量

  有消息称，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max组装工厂目前产能大幅降低。外界预计iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于此前预期，并且客户将经历更长的等待时间才能收到他们的新产品。苹果表示正与供应商密切合作，希望能尽快恢复正常的生产水平。 

iPhone 14 Pro近期产能大幅降低，预计将影响第四季度销量

  当下，受全球范围内的经济下行以及产品同质化等综合因素，手机等消费电子产品的需求逐年下降，各品牌的第四季度销量将面临比以往更大的压力。对于苹果而言，由于iPhone 14系列的提前发布，此前发布的第三季度财报已统计了一部分销量，第四季度预计将出现下滑。

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