iPhone 14 Pro近期产能大幅降低，预计将影响第四季度销量

【天极网手机频道】在iPhone 14系列中，iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max的销量口碑，明显要优于iPhone 14 Plus和iPhone 14。尤其是iPhone 14 Plus，它的表现甚至只能说是差强人意。双十一各大电商的销量排行里，其他三兄弟因为不错的的优惠力度而上榜，iPhone 14 Plus却与榜单无缘。

实际上，在初期的溢价阶段，iPhone 14 Plus也是该系列中最快开始降价的型号。如今经双十一大促洗礼，iPhone 14 Plus俨然是iPhone 14系列中销量表现最差的型号。不过接下来这种“垫底”的情况或许将有所“改善”，因为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max产能出现问题。

有消息称，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max组装工厂目前产能大幅降低。外界预计iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于此前预期，并且客户将经历更长的等待时间才能收到他们的新产品。苹果表示正与供应商密切合作，希望能尽快恢复正常的生产水平。

当下，受全球范围内的经济下行以及产品同质化等综合因素，手机等消费电子产品的需求逐年下降，各品牌的第四季度销量将面临比以往更大的压力。对于苹果而言，由于iPhone 14系列的提前发布，此前发布的第三季度财报已统计了一部分销量，第四季度预计将出现下滑。