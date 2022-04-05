苹果或将推出硬件订阅服务：未来你会选择租手机用吗？

作者：林夏

【天极网手机频道】软件订阅服务，想必每个人都是耳熟能详的，例如手机各大软件提供的付费会员服务。但是，硬件订阅服务，可能就很少见了，甚至大部分人都没有这个概念。近期，海外媒体传出了苹果可能会在不久的将来推出硬件订阅服务，具体是什么，我们可以来简单了解一下。

根据海外媒体的消息来看，苹果公司在不久的未来，可能会将订阅制应用于硬件设备上，提供所谓的“硬件订阅服务”。与苹果提供的软件订阅服务一样，用户仅需定期付费即可使用苹果旗下提供的某个硬件，其概念与“租”相似，唯一的区别是，用户在订阅期间可以随时将设备更换成新的型号，并且不需要再支付原有订阅计划的后续资费。

从这项服务的内容来看，还是具备诸多优点的。以iPhone为例，在手机市场中，iPhone一直是一枝独秀的，各方面表现都不错，但作为一款高端定位的手机，价格显然是高于诸多手机的，即使是最便宜的iPhone SE(第三代)，价格也快赶上别家的旗舰。入手的成本高，消费者购买的欲望自然会受到阻碍。硬件订阅服务完全降低了用户入手的门槛，也提高了用户的容错率。用户仅需支付少许费用即可使用iPhone，倘若体验不佳，仅需退订，并不用担心冲动消费。

另一方面，对于苹果来说，硬件订阅服务也是一举多得。不仅能够以同个产品换来细水长流的资金收入，同时也能将过旧或损坏的产品回收，提高资源的利用率，环保又不亏损。更为重要的是，苹果完全可以将更多的资金投入产品的研发上，输出更具竞争力的产品占据市场。

然而，在诸多优点加持下的硬件订阅服务，与很多软件订阅服务一样，存在着明显的缺陷。对于消费者来说，如果长期订阅某个硬件，其订阅费用势必会超过硬件本身的价值，而用户并不是真的拥有该硬件的所有权，那么其实就是一种损失。同时，如今的手机性能基本过剩，用户在购买之后，可能几年内都不用换机，那么全款购买显然是优于订阅服务的。另外，损坏或丢失带来的金额赔偿，也是众多消费者担忧的地方。

笔者以为，苹果推出的硬件订阅服务总体来看是利大于弊的，但仍需完善。在众多弊病中，用户最关心的预计是长期订阅的费用超过产品本身价值的问题。倘若苹果能够解决该问题，那么势必会让更多的用户接受。

例如：在提供硬件订阅服务的同时，附赠用户某些软件服务，用户能够获得更加完整的生态体验，很容易将潜在用户转化为真正的用户。笔者猜测这也是苹果推出该项服务的目的，通过尝鲜吸引消费者，再进行转化。又或者，在订阅费用超过产品本身价值的时候，消费者支付少许费用即可拥有该硬件的所有权。那么，无论是对于吸引用户入场订阅，还是培养忠诚用户u，都有着不可小觑的作用。

硬件订阅服务，目前也只是一个概念，并没有真正地实施，不过确实手机行业一个新的发展方向。可能在未来的几年内都很难实现，但终归是一个值得尝试的行为。倘若苹果真的试行成功，那么笔者相信，很多手机厂商也会推出该项服务，未来购买手机可能也不再是简单的物权交易行为。那么，问题回归到你们身上，未来你们会选择租手机用吗？