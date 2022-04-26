OPPO以创新为驱动力 推动自身高质量发展

作者：云隐

【天极网手机频道】科技产品，作为集合多种创新技术于一体的具象化事物，往往隐藏着多项特殊的专利，同时这也是科研人员创新与探索精神的智慧结晶。在国家加快建设知识产权强国的顶层设计下，多个科技厂商迎难而上，经过多年的扎根生长，自然也孵化出了诸多专利。

国内头部厂商OPPO，长期以来以创新为驱动力，在知识产权领域不断探索，进而推动自身高质量发展。4月26日，正是第22个世界知识产权日，我们可以来细数一下几年来OPPO在知识产权领域取得的成绩。

在专利布局方面，OPPO已在全球40多个国家及区域布局专利。目前，已形成了5G通信专利、充电技术、影像、AI、IoT等重要领域的布局格局。其中，仅5G专利，在中国信通院最新发布的《全球5G专利活动报告》中，OPPO持有的有效5G全球专利族占比4.5%，位列全球前十。

同时，OPPO也表示后续将在芯片、显示技术、天线等重点领域布局发展，以更多的专利成果服务用户。

而在专利成果方面，截至2022年3月31日，OPPO全球专利申请量超过77000件，全球授权数量超过38000件。其中，发明专利申请数量超过69000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。根据世界知识产权组织(WIPO)公布的数据，OPPO在2019-2021连续三年国际PCT专利申请排名前十，连续三年排名中国企业申请人第二。

2019年国际PCT专利排行Top10，OPPO排名第五

2020年国际PCT专利排行Top10，OPPO排名第八

2021年国际PCT专利排行Top10，OPPO排名第六

从以上取得的成绩来看，OPPO在知识产权领域属实硕果累累，同时也能够将研发所得的创新技术应用于产品，真正服务于大众。例如：OPPO Find N上精工拟椎式铰链设计以及水滴形态铰链设计，解决了折叠屏手机屏幕折痕、自由悬停等用户切实的痛点，让用户看到折叠屏手机更多的可能性。

而VOOC闪充技术，自诞生以来，用户便深受其用，而OPPO也在不断革新，此前的MWC世界移动通信大会上，就曾面向全球用户展示了150W长寿版超级闪充以及240W超级闪充，再次引领手机充电进入个位数时代。

当然，在产权保护上，OPPO一直以积极防御型知识产权战略，为公司全球业务的安全运营保驾护航。面对来自Fractus、西门子、Sisvel、夏普等域外专利权人的不合理专利费要求，OPPO诉讼策略与无效工具兼施并用，最终维护了自身的合法权益。由此，OPPO也获得了业界的高度评价，其相关案件也被认为对我国从防御性法治转向引领性法治、积极参与全球知识产权治理规则制定具有里程碑意义。

对内秉持打造产品的理念打造专利，不断提升"高价值专利"的产出;对外用专利实力和诉讼应对能力为公司全球业务的安全运营保驾护航。多年来，OPPO的知识产权观，始终贯穿在实践过程中，以创新为驱动力，推动自身高质量发展，从而让科技真正造福于人类。相信在不久的未来，OPPO加快高质量专利积累，推出更多有益于大众生活的产品。