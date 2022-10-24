摩托罗拉Razr 2022折叠屏将全球发布，相比国行版价格十分感人！

【天极网手机频道】早在八月份，延期的摩托罗拉总算是召开了发布会，发布了moto razr 2022、moto X30 Pro、moto S30 Pro三款手机。其中moto razr 2022作为折叠屏手机，一经发布就在国内受到了广泛的关注，但一直没有进入国际市场。但最近有消息称，这款新机即将在全球发售。

moto razr 2022搭载第三代星轨转轴，内屏拥有多达 6 层的深度支撑结构，包含 UTG 超薄超韧玻璃，在通透性、柔性、韧性与耐用性间取得了最均衡的表现，进一步削减折痕带来的影响。moto razr 2022配备了一块6.7 英寸 144Hz 10 亿色真彩内屏以及2.7 英寸全功能大尺寸触摸外屏，搭载了超线性大振幅立体双扬声器，支持杜比全景声技术，低频声压提升50%。

在影像系统方面，moto razr 2022采用了5000万像素OIS大底主摄搭配1300万像素121°超广角摄像头组成的影像方案，主摄拥有1/1.55英寸超感光大底，f/1.88大光圈，支持光学防抖、2.0μm超清全像素直出、全像素极速对焦。实现更快、更精确的图像捕捉，更可以增加，暗光条件下的清晰度和细节，即使面对复杂拍摄场景也能够游刃有余。

配置方面，此次moto razr 2022搭载第一代骁龙8+旗舰平台，虽然搭载的电池容量仅仅为3500mAh，实测三小时轻度续航测试耗电47%，同时33w的充电功率在目前的旗舰手机也不具备优势，但不玩游戏的话，轻度使用一天应该没什么问题

目前国内的售价8+128GB 版本售价 5999 元，8+256GB 版本售价 6499 元，12+512GB 版本售价 7299 元。从其折叠屏的定位来看，这样的定价并不算贵。但是参考目前爆料的国际版来看，这款手机还是非常香。

最近的一份报告称，该设备在全球市场将被称为Razr 22。爆料人士在他最近的一条推文中也提到了这个名字。据称，摩托罗拉Razr 22手机将于周二(10月25日)在全球推出，预计售价1299欧元(约9301元人民币)。

如此看来，国内版本的moto Razr 2022不可谓是不香啊，5999的起售价在价格几乎翻了一倍的国际版面前，可以说是优势占尽。另外，这位爆料人声称，在大多数欧洲国家/地区，该设备8GB内存 + 256GB存储版本售价将是1199欧元(约8585元人民币)。

同时从已曝光的国际版泄露图中能够看出，这次的Raze 22在外观方面与国行版本别无二致，相信在配置也基本大同小异。这次国际版本的价格远高于国行版本，也让不少用户直呼舒服了，此前都是国外的机型相比国内更便宜。而且作为折叠屏，这次的moto Razr 2022确实在这个领域有着相当有分量的话语权，毕竟当初的刀锋系列还是给用户带去了不少惊艳的感觉。