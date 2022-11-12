vivo X90系列发布日曝光！联发科高通双平台首发？

【天极网手机频道】前两天联发科正式发布下一代旗舰SoC天玑9200，在性能方面升级巨大，GPU性能甚至超过A16。而高通即将在11月16日举办2022高通骁龙峰会，同时带来骁龙8 Gen 2 SoC。今日，vivo X90系列新机的预约界面和宣传视频被曝光，页面显示vivo将在11月22日正式发布这一机型。

同样在不久前，有业内人士爆料，称首款搭载骁龙8 Gen 2新机将会在11月22日正式亮相，结合今日曝光的预约界面来看，这款机型很可能就是vivo X90系列新机。预约界面还放出了vivo X90系列真机照片以及预约时间，11月14日也就是下周一正式开启预约。

根据已有信息，vivo X90系列将包含三款新机，分别为vivo X90、vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+三个版本，其中除了vivo X90 Pro+首发搭载骁龙8 Gen 2之外，其他两款机型都将首发搭载联发科的天玑9200芯片。

回看此前首发骁龙的厂商，基本是小米居多。今年爆料人都表示首款搭载骁龙8 Gen 2新机将在22日正式登场，而vivo的发布会安排在那一天的晚上7点，除非小米在那天下午举办发布会，否则vivo将首发骁龙处理器。

对于用户而言，谁首发骁龙8 Gen 2其实并不重要，重要的是产品素质足够高，可以激起用户的换机欲望。而这次vivo一憋就憋了个大招，一次首发两款芯片，抢占市场热度，足以看出vivo对vivo X90系列新机的重视程度。

之前联发科发布天玑9200芯片时，vivo亲自站台;之后vivo举办影像技术沟通会，联发科同样到场，两者之间展开深度合作，在vivo自研的影像芯片V2中，也有天玑9200的身影。

据vivo表示，这次V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

而这颗芯片不出意外的话，将会用在vivo X90全系新机中。对于主打影像的vivo来说，影像方面多年的探索为vivo带来一波重忠实的粉丝拥趸，同时在经历过近几年的“影像大战”之后，也让vivo越来越坚定自研影像芯片的决心，这次V2芯片就是在前两代基础上的集大成之作。

并且vivo还在影像方面带来了更多提升影像效果的全新功能，这些都是vivo在影像领域深耕的结果，如今反馈到机型中，确实令人期待。根据爆料来看，vivo X90 Pro+将会搭载小米12S Ultra同款的一英寸大底IMX989，这颗芯片的素质已经在小米12S Ultra上经过市场验证，出色的影像效果也让小米12S Ultra一经上市就颇受欢迎。

采用同款CMOS的vivo X90 Pro+在硬件方面有着很大的影像潜力，不过vivo携手蔡司的调教，能否干翻小米加徕卡的组合，还是要看发布后的具体表现，只能说一场影像大战大概是不可避免。

这次预约界面泄露所曝光的渲染照片同样印证此前网友曝光的真机图，vivo X90系列新机后置镜头模组非常大，同时并未居中，而是偏往向左一侧，这让不少强迫症用户颇为难受。同时整个背面上下部分采用金属条隔断，有网友认为这样的设计一言难尽，也有持不同意见的网友认为这样的设计极具品牌辨识度。

vivo今年在影像领域动作不小，这次更是首发骁龙天玑双平台，为vivo X90系列新机造足声势。对于如今越来越同质化的手机市场而言，更加优秀的影像系统已经成为为数不多能被用户明显感知的功能点，同时随着全民小视频的浪潮兴起，优秀的影像系统能够很大程度上左右用户在手机上的选择。所以今年的vivo X90系列，或许真能带来一场影像上的变革。