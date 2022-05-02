五一假期出行必备！这手机真的懂拍照

作者：云隐

【天极网手机频道】五一假期即将过半，相信不少朋友已休息充足，准备出行游玩了。而假期出行，想必也少不了拍照留念，可能大部分人觉得带个相机出门会略显累赘，转而选择了一部影像能力强大的手机。现如今，在算法的加持下，手机的影像能力显然是足以满足大部分场景的使用，用户们也更倾向于使用手机拍照。那么，问题来了，现在哪部手机的影像能力会比较显著呢？今天，小编就带来了假期必备的三款手机，它们真的很会拍照。

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Pro作为今年OPPO的全新旗舰，融入了全新一代骁龙8移动平台与马里亚纳MariSilicon X芯片。双芯的加持，OPPO Find X5 Pro无论是性能，还是影像，均有着优异的表现。

影像方面，采用5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组。高像素的镜头，对于拍照时的细节捕捉能力显然是有益的。同时，OPPO自研影像芯片马里亚纳MariSilicon X、自研3A算法、哈苏影像系统“三大法宝”的强力助攻，让OPPO Find X5 Pro的影像表现相当出彩。尤其是在夜景模式的拍摄中，图片或视频的光比效果相当好，高光能够压制住，暗光又能提亮，整体细节又鲜明，给用户带来了优异的影响体验。

其他配置上，OPPO Find X5 Pro搭载一块6.7英寸的LTPO2.0 2K曲面屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新;配备5000mAh的大电池以及80W的快充;理论上来说，OPPO Find X5 Pro在保证用户良好的视效体验的同时，也能控制住功耗，让用户获得更加长久的续航。

外观设计上，沿袭了Find X系列的“环形山”设计，拥有陶瓷与素皮两种材质。其中的陶瓷是采用一体化纳米微晶陶瓷，比起普通陶瓷来说更加耐磨耐刮，同时在硬度和散热效率方面是玻璃材质的2倍，可以说是美观又实用。

售价方面，OPPO Find X5 Pro 8+256GB售价5999元，12+256GB售价6299元，12+512GB售价6799元。

荣耀Magic4 Pro

荣耀Magic系列，定位高端商务，除了强悍的性能外，其“多主摄融合计算摄影”也拥有着不可小觑的影像实力。在硬件方面，荣耀Magic4 Pro采用5000万像素广角大底主摄+5000万像素超广角镜头+6400万像素潜望式长焦镜头，支持3.5X光学变焦、10X混合变焦和100X数字变焦。光从硬件来看，荣耀Magic4 Pro的影像表现自然不会差。

而在软件方面，再次升级的自研HONOR Image Engine 图像引擎，通过异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力，实现软硬件的能力全面释放，为手机行业的影像技术带来一次又一次的突破。软硬兼施下，荣耀Magic4 Pro的多主摄融合计算摄影彰显出了自己独有的优势，拍摄出的画面更加接近人眼所见。

在核心配置上，荣耀Magic4 Pro同样搭载全新一代骁龙8移动平台，配合GPU Turbo X以及AI超级渲染等技术，全流程降低图形处理的总负载，让整体性能得以释放，获得了更好的游戏体验。屏幕方面，采用一块6.81英寸LTPO曲面屏幕，首次选择了自研的MotionSync技术，它能够根据不同场景动画渲染速度和手指触控操作实时、快速、智能地调整屏幕刷新率。

充电与续航方面，配备4600mAh的电池和100W的快充。外观设计上，秉承着极致的对称美学理念，无论是背面的缪斯之眼，还是屏幕的曲度或中框的设计，均是形成很好的对称美感。同时，荣耀Magic4 Pro提供了亮黑、釉白、流金、瓷青、燃橙色五种配色可选。

售价方面，荣耀Magic 4 Pro 8+256GB售价5499元，12+256GB售价5899元，12+512GB售价6499元。

vivo X80 Pro

vivo X系列，是vivo的经典旗舰系列，从某种程度上来说，该系列是最能体现vivo手机的综合实力。自从vivo X70系列加入了V1芯片之后，手机的影像能力产生了质的变化。而作为刚刚发布不久的vivo X80系列，手机的影像能力又再次上升一个等级。

在硬件方面，vivo X80 Pro后置搭载的是5000W像素独家定制GNV超大底主摄、4800W像素超广角镜头、1200W像素蔡司人像微云台、800W像素潜望式超远摄。这四颗镜头均为vivo与蔡司联合研发的光学镜头，意味着拍摄出的画面素质显然会优于其他同类型的镜头。

vivo X80 Pro本次影像最大的升级，就是内置了全新升级的V1+芯片。这款芯片“一芯二用”，不仅能够提升画面素质，带来更加沉浸式的游戏体验，还能全链路优化算法，让影像也精彩纷呈。拍摄出的画面色彩真实，层次丰富有感染力，同时高光控制得相当好，不会产生过曝现象，更有多重趣味模式，轻轻松松就能拍下风格大片。

核心配置方面，全新一代骁龙8移动平台以及27层VC液冷散热系统的加持下，vivo X80 Pro足以满足用户高性能的游戏需求。充电与续航方面，配备4700mAh的大电池以及80W的双电芯快充。外观上，提供了旅程、至黑、假日三款配色可选，符合年轻人的主流审美。

售价方面，vivo X80 Pro 8+256GB售价5499元，12+256GB售价5999元，12+512GB售价6699元。

在大众影像需求与日俱增的趋势下，手机的影像能力无疑会直接影响消费者的购买意愿。以上的三款手机，均是影像能力相当出色的新品手机。如果在日常生活中，或者假期出行时，想要手机记录一下某些美好瞬间，那么，这三款手机将会是很好的选择。至于倾向哪一款，可以根据自己其他方面的需求来衡量。目前，这三款手机已在官网及各大电商平台上架售卖，感兴趣的朋友，可以前去了解一下。