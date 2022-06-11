OPPO Reno8 Pro今日正式开售：双芯人像体验仅2999元起

作者：墨将

【天极网手机频道】6月11日上午10：00，OPPO Reno8 Pro正式开售，2999元起。该机首发搭载第一代骁龙7移动平台，配合马里亚纳X芯片，带来独具特色的双芯人像体验。

OPPO Reno8 Pro今日正式开售

OPPO Reno8 Pro首发全新一代骁龙7移动平台，搭配Find X5 Pro上同款的马里亚纳X芯片，配合OPPO前后双定制影像传感器、人像算法矩阵等软硬件，共同构建双芯人像摄影系统，带来芯片级4K超清夜景视频效果。Reno8 Pro的美颜升级支持原生肌理级自拍，可针对美颜效果进行全方位优化，带来更加精准的肤色与真实皮肤纹理呈现的同时，可优化毛孔、皱纹等小瑕疵，带来更自然的精细化美颜效果。

设计方面，OPPO Reno8 Pro采用全新的流云双镜设计，延续自Find X系列的一体化造型，带来一体成型无断点背板，且与航空铝直边金属中框自然衔接。Reno8 Pro提供了微醺、邂逅蓝、夜游黑三款时尚渐变色系。微醺如同小酌时的多变情绪一般，不同角度下呈现不同的色彩，多彩时尚。邂逅蓝融汇红蓝CP两色，让人怦然心动。夜游黑如同黑夜被镀上一层星光，内敛又不失光芒。背板颜色更延伸至中框，带来更加一体化的视觉观感。

从上到下，依次为Reno8 Pro微醺、邂逅蓝、夜游黑配色

OPPO Reno8 Pro延续了系列产品一贯的轻薄设计，轻至188克，薄至7.57mm，但依旧内置了4500mAh大电池，并搭载长寿版80W超级快充，配合OPPO自研电池健康引擎，让Reno8 Pro具备出色的续航与更耐久的使用体验。更有120Hz E4超清屏加持，配合ColorOS 12.1所搭载的36个月流畅双引擎，为流畅的用机体验提供更持久的保障。

现在购买Reno8 Pro，还可享受24期分期免息、以旧换新至高补贴1300元等众多福利。用户可前往OPPO商城、京东、天猫等电商平台或OPPO线下门店进行购买。更多Reno8系列优惠信息，敬请关注OPPO官网。