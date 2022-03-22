OPPO受邀参GDC大会：手机端首次实现光追技术

作者：惜

【天极网手机频道】3月21日，游戏开发者大会(GDC)2022在美国旧金山开幕，是全球规模最大的游戏开发者年度专业性质会议与展览，提供游戏开发者间的技术交流、获取灵感的平台。

2021年，OPPO率先在Reno6 PRO天玑1200版上实现《使命召唤手游》场景光追技术演示。在2022年GDC上，OPPO再次升级光追技术，展示光追3D动态壁纸，通过技术算法优化，能带动更复杂的场景、更高阶的效果，让光追运行效率实现翻倍。

与上一代光追技术相比，OPPO利用芯片的算力、自研的BVH解决方案及效果渲染算法优化，在壁纸中实现2021年没有的折射效果。本次光追技术采用混合渲染的方式，可以同时实现折射、阴影、反射以及算力需求极大的透明体光线折射效果的多种光线渲染效果。

当前移动行业的3D动态壁纸主要是离线渲染，一般是预先做好MP4视频。动态呈现则是通过播放预录视频的形式来完成，3D壁纸与用户之间的互动性较弱，且效果并不够逼真。OPPO本次光追壁纸是手机实时渲染的，通过陀螺仪与光追技术的加持，用户可以实现与屏幕的交互，旋转移动手机等方式，就能体验到不同手势下，壁纸上不一样的光影变化。

OPPO光追3D动态实时可交互壁纸，首次在手机端实现光线追踪技术落地，预计2022年下半年在软件应用商店上线，并在特定机型上开启光追功能。同时，该壁纸开发工具将以SDK的形式在OPPO开放平台上线，自主设计光追壁纸，支持光源设计、光线效果自定义等玩法，让开发者、艺术家、设计师等自由创作。

除了新的光追3D壁纸外，OPPO同时致力于在手机侧为用户提供真实的视觉体验，ColorOS 12中的量子动画引擎功能，能将物理世界真实的力的反馈还原到手机中，让用户的每次操作，都有更强的真实感。

编辑点评：从NVIDIA在2018年推出光线追踪技术之后，光线追踪技术已经实现从个人电脑到多场景的覆盖。在手机中加入对光线追踪技术的支持，也是目前最前沿的发展方向之一。OPPO推出光线追踪3D动态壁纸，是OPPO在光追技术落地的一次尝试，未来还将涵盖游戏和非游戏多个领域。