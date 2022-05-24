告别续航焦虑！OPPO Reno8系列带来续航无忧使用体验

作者：惜

【天极网手机频道】对消费者来说，长续航是智能手机最重要的体验之一。至于如何提升续航体验，用户会关注系统省电、电池容量和充电速度三个方面。OPPO最新发布的Reno8 Pro+能提供不俗的续航性能。

首先是硬件规格方面，OPPO Reno8 Pro+搭载拥有超高能效的天玑8100-MAX移动平台，采用台积电5nm制程工艺打造，能效提升25%;支持智能调整屏幕刷新率的6.7英寸OLED屏幕，做到了在流畅显示和不俗节能间的平衡。支持80W超级闪充的4500mAh大电池，既拥有极速的充电体验，也能保证在高强度游戏后，依然包邮可靠的电量水平。

续航测试方面，笔者选用5小时耗电测试，包含2小时网页资讯、1小时在线视频播放、1小时游戏、30分钟短视频以及30分钟视频拍摄。

在满电的状态下，2小时网页资讯消耗13%的电量，1小时在线视频消耗8%、1小时游戏用去16%，30分钟短视频和30分钟视频拍摄均消耗6%的电量。经过5小时测试后，手机还剩余51%的电量。从测试的结果可以看到，OPPO Reno8 Pro+基本可以实现一天一充。

充电方面，手机支持80W超级闪充技术，能够快速为手机补电。在充电测试，OPPO Reno8 Pro+只需15分钟时间，就能将手机电量从0提升到44%，半小时可达87%。更重要的时Reno8 Pro+同时兼容多种快充协议，就算非OPPO原装充电器，也能实现快速“回血”。

此外，OPPO Reno8 Pro+还支持独家电池智能健康引擎，通过仿生自修复技术，大幅提升电池寿命，就算在800次完整电池循环后，依然拥有超过80%的电池效率。

事实上，在更省电的移动芯片、大容量电池和超级闪充德加持下，OPPO Reno8 Pro+拥有不俗的的续航性能，消费者在使用中也无需过分担心手机电量不足的问题，就算在较低点亮状态下，用户也可以通过80W快充迅速“回血”，减少续航焦虑。