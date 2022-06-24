苹果15寸MacBook Air或将于2023年发布，将搭载M2/M2 Pro芯片

作者：骷

【天极网手机频道】前段时间，爆料人Mark Gurman就在社交平台爆料，苹果正在开发一款15英寸大屏幕的MacBook Air，最快将于2023年春季发布。

也有业内人士表示，这款大尺寸MacBook Air屏幕的具体尺寸为15.2英寸，但并未搭载去年发售的新款MacBook Pro同款Mini LED，也没有ProMotion，并且在造型上与刚刚发布的M2版13英寸的MacBook Air保持一致，不再延续原先的楔形设计，这在不少用户看来失去了苹果的设计灵魂。

这并非第一次有传言称苹果将发布大尺寸MacBook Air，早在今年三月份就有分析师表示苹果将发布大尺寸的MacBook Air。

随着苹果设备越发明显的大屏趋势下，15寸的MacBook Air或许真如传言所称已经在路上了，对于近年苹果的产品策略，我们可以看出Air跟Pro的差距越来越小，加上iPad Pro的定位从原先的娱乐设备到如今的生产力工具，或许苹果真的在下一盘大棋。

另外，还有消息称苹果同时在开发屏幕尺寸为14.1英寸的iPad Pro，这款配备有Mini LED和ProMotion的新Pad或将与15英寸的MacBook Air一同发布，如此巨大的iPad Pro想要带出门确实需要掂量掂量了。

目前苹果已经拥有了13英寸、14英寸以及16英寸的笔记本终端产品，而大尺寸MacBook Air的出现将填补15英寸的空缺，这意味着苹果将首次在Air产品线上使用更大尺寸的屏幕，也将成为迄今为止最大的MacBook Air。

大尺寸的MacBook Air比起之前15.4英寸MacBook Pro稍小，但是全新的设计语言使得大尺寸MacBook Air拥有更窄的屏幕边框以及更大的屏占比，所以在体积上可能大尺寸MacBook Air会比MacBook Pro 15.4来的更加小巧。

自从2016年11英寸的MacBook Air停产以来，MacBook Air就一直仅有一个13英寸的版本，而大尺寸MacBook Air的出现则会让MacBook Air用户拥有更多的选择，并且网上爆料即使体积增大，大尺寸MacBook Air依旧采用无风扇设计，MagSafe 3的充电接口以及1080P的前置摄像头。

而性能方面将搭载M2和M2的升级版M2 Pro，不过目前这则消息存疑，按照苹果去年的策略来看，M2 Pro极为可能将搭载在最新的MacBook Pro上，以此来形成差异化，否则产品线的碰撞会使大尺寸的MacBook Air定位看起来稍显混乱。

目前尚不清楚这款大尺寸MacBook Air的其余参数，M2芯片已经在2022款MacBook Air上正式商用，M2 Pro也许是苹果要憋的下一个大招。

不过天风国际的分析师郭明Z就曾经表示，15英寸的设备可能并不在MacBook Air系列的产品线中，但也有其它爆料称确实为MacBook Air，因此在苹果打算正式公布前，还尚未可知这款产品的具体定位。