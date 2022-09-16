iPhone 14 Pro Max首拆出炉：更大的后置模组，更多石墨薄膜

作者：景博健

【天极网手机频道】全新iPhone 14系列中的三款产品将会在今天正式开售，不少小伙伴应该都已经拿到了新手机。而在昨天就有外网博主上传了iPhone 14 Pro Max的拆解视频，重点介绍了它相较于前代机身内部的一些变化，它不仅有着更大的后置摄像头模组，还增加了更强的散热配置。他们拆解的美版，所以并不需要拆出SIM卡槽。作为配备“灵动岛”的产品，这款新机的内部结构和布局与之前的iPhone 13 Pro Max并没有非常大的变化。首先还是要拆掉屏幕，苹果使用两个小型专有螺丝固定显示屏，同时还要先去除屏幕和中框之间的胶。

拆掉屏幕以及一些盖板后，便可以将电池取下，其电池容量为4323mAh，比前代小了一点点。与之前一样，苹果依然使用了大量的粘性拉片粘附其电池，所以需要使用异丙醇来帮助拆卸电池。

iPhone 14 Pro Max内部加入了大量的石墨薄膜来增强产品的散热，甚至放在了主板上。“灵动岛”中包红外摄像头，前置摄像头以及一些传感器，比去年iPhone 13系列的刘海小约30%。

这次iPhone 14 Pro两款机型升级的一大重点就是全新的4800万像素摄像头，传感器体积变得更大，也让整体后置模组变得更大。不过，苹果将所有相机都放在一个单元上，也就是说如果一个摄像头坏了，就必须更换所有摄像头。

总体而言，PBKreviews将iPhone 14 Pro Max的可修复性评为6.5/10，内部部件杂乱无章安排和执行修复所需的时间都让其无法取得更高的分数。